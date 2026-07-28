Tormentas fuertes y granizo en Buenos Aires: cuándo llega el fenómeno más intenso de la semana

Clima en Buenos Aires Foto: NA archivo

La última semana de julio llega con un giro marcado en el tiempo para Buenos Aires y el AMBA. Después de varios días con cielo cubierto, humedad persistente y temperaturas frescas, los modelos meteorológicos anticipan un escenario más inestable hacia el cierre de la semana, con chances de tormentas fuertes, caída aislada de granizo y acumulados importantes de lluvia. El mayor riesgo se concentraría entre la noche del viernes 31 de julio y la madrugada del sábado 1° de agosto, especialmente en zonas cercanas al Río de la Plata.

Cuándo llegarán las tormentas fuertes a Buenos Aires

El cambio más significativo comenzaría a sentirse durante el viernes, cuando la nubosidad ganará terreno y aumentará la humedad sobre la región metropolitana. Según las proyecciones actuales, las primeras lluvias podrían aparecer durante la tarde, aunque el tramo más activo del fenómeno se daría hacia la noche.

Clima en Buenos Aires Foto: REUTERS

La combinación de aire templado y húmedo proveniente del norte, junto con una atmósfera cada vez más inestable, favorecerá el desarrollo de chaparrones y tormentas de variada intensidad. En este contexto, no se descarta que algunos núcleos puedan ser localmente fuertes, con abundante caída de agua en poco tiempo, ráfagas y actividad eléctrica.

Las zonas que podrían recibir más lluvia

El foco principal estará puesto sobre la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y distintos sectores del AMBA. También se mantiene bajo observación el corredor más cercano al Río de la Plata, donde algunos escenarios indican que podrían darse los acumulados más elevados.

Los registros estimados se ubican en torno a los 30 a 50 milímetros, aunque de manera puntual esos valores podrían ser superados si las tormentas se organizan sobre una misma zona durante varias horas. Este punto es clave, ya que los eventos de lluvia intensa en períodos breves suelen generar complicaciones urbanas, anegamientos temporarios y demoras en la circulación.

Por qué hay riesgo de granizo y ráfagas

El riesgo de granizo aislado aparece asociado a la posibilidad de tormentas con mayor desarrollo vertical. Si bien no se espera que el fenómeno sea uniforme en toda la región, algunos sectores podrían experimentar episodios intensos en lapsos cortos.

Lluvias en el AMBA Foto: REUTERS

Además, las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas de viento, actividad eléctrica frecuente y precipitaciones intensas. El Servicio Meteorológico Nacional informó alertas por tormentas en distintas provincias para este martes 28 de julio, con fenómenos capaces de producir lluvia intensa, granizo y ráfagas, lo que refleja un escenario regional de elevada inestabilidad.

Cómo estará el tiempo antes del evento principal

Antes de la llegada del tramo más adverso, Buenos Aires mantendrá un patrón de jornadas grises, frescas y húmedas. Para el martes y miércoles se espera predominio de nubosidad, temperaturas moderadas a bajas y baja presencia de sol. También podrían registrarse neblinas o bancos de niebla durante las primeras horas, especialmente en accesos, rutas y zonas suburbanas.

El jueves marcaría una pausa relativa, con menor probabilidad de precipitaciones y algunas mejoras temporarias. Sin embargo, esa ventana sería breve: hacia el viernes volverán a aumentar la humedad, la cobertura nubosa y las chances de lluvia.

El momento más crítico del fenómeno

El período que requiere mayor atención será el comprendido entre la noche del viernes 31 de julio y la madrugada del sábado 1° de agosto. En ese lapso, el AMBA podría quedar expuesto a tormentas más organizadas, con lluvias intensas y posible caída de granizo en forma aislada.

De todos modos, los especialistas advierten que, por tratarse de un evento previsto con varios días de anticipación, todavía pueden producirse ajustes en los horarios, la intensidad y la ubicación exacta de las precipitaciones más fuertes. Por eso, será importante seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico y las alertas vigentes.

Recomendaciones ante lluvias intensas y tormentas

Frente a un escenario de tormentas fuertes, conviene tomar precauciones simples pero efectivas. Se recomienda evitar circular durante los momentos de mayor intensidad, no refugiarse bajo árboles o estructuras inestables, asegurar objetos en balcones y terrazas, revisar desagües y mantenerse lejos de zonas anegadas. El SMN también aconseja prestar atención a los avisos oficiales y actuar con anticipación ante cambios repentinos del tiempo.

En caso de actividad eléctrica, lo más seguro es permanecer en espacios cerrados y evitar el contacto con elementos metálicos al aire libre. Si se circula en auto, es clave reducir la velocidad, mantener distancia y no intentar cruzar calles inundadas.