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Temperaturas y lluvias en Tucumán: los datos del clima hoy, 13 de agosto de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo
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Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Tucumán promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 2 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Este 9 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Norte 4 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 9 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 17°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol18:59
Horas de luz11h 7m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?

Para este 13 de agosto de 2026, el pronóstico en Tucumán indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:52 y se pone a las 18:59, dando aproximadamente 11h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 13 de agosto de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 9 - 25 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 11° Noreste 0 - 5 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° Suroeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sur 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 2 - 7 km/h 0% Soleado
09:00 Noroeste 2 - 8 km/h 0% Soleado
10:00 10° 10° Sur 1 - 11 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Sureste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Sureste 4 - 19 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Sureste 5 - 20 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Sureste 5 - 20 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Sureste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Sureste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Este 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Este 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Noreste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Noreste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Norte 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Norte 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Este 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Este 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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