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Temperaturas y lluvias en San Luis: los datos del clima hoy, 13 de agosto de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Noreste 7 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Noroeste 7 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Este 12 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 18 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 16°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:55
Horas de luz10h 50m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 13 de agosto de 2026, el pronóstico en San Luis indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:05 y se pone a las 18:55, dando aproximadamente 10h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 13 de agosto de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 18 - 37 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Este 13 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noreste 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noreste 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noreste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Este 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Este 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noreste 7 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 Norte 5 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Noroeste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Noroeste 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Noroeste 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Noroeste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Noroeste 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Noroeste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Noroeste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Noroeste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Noreste 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Este 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Este 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Este 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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