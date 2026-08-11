Aflojan las heladas, pero vuelven las tormentas: cómo sigue el clima y cuándo llueve en Buenos Aires

La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA

Después de varios días marcados por mañanas muy frías, el clima en Buenos Aires empezará a mostrar una leve recuperación en las temperaturas mínimas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las heladas más fuertes comenzarán a perder intensidad, con registros que irán subiendo de forma gradual. Sin embargo, esa mejora no llegará sola: el cielo volverá a cargarse de nubosidad y la inestabilidad ganará terreno y volverán las lluvias al AMBA.

El cambio más importante se espera cuando lleguen las tormentas aisladas y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Además, el SMN indica que durante el resto de la jornada, las máximas no superarán los 15 °C, mientras que las mínimas irán de lo 7 °C a los 11 °C.

Cuándo aflojan las heladas en Buenos Aires

Las heladas en Buenos Aires comenzarán a perder intensidad hacia el final de la semana, cuando las temperaturas mínimas muestren una leve recuperación. Después de un martes con 7 °C de mínima y un miércoles con 8 °C, el cambio más claro llegará el viernes, cuando el termómetro suba hasta los 10 °C de mínima, dejando atrás los registros más fríos de los primeros días.

De todos modos, esa mejora será gradual y no implicará un salto brusco hacia temperaturas templadas. Las máximas seguirán contenidas, con valores entre 11 °C y 14 °C, por lo que el ambiente continuará fresco. En términos prácticos, las mañanas serán menos rigurosas hacia el viernes, pero el abrigo seguirá siendo necesario durante buena parte del día.

Aflojan las heladas en Buenos Aires. Foto: NA

Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires

La lluvia vuelve a Buenos Aires el miércoles 12 de agosto, cuando el pronóstico indica lluvias aisladas durante la tarde y un aumento de la inestabilidad hacia la segunda parte del día. Además, durante la noche se esperan ráfagas de hasta 50 km/h, lo que puede generar un escenario más incómodo para circular, especialmente en zonas abiertas, avenidas y accesos al AMBA.

El jueves y el viernes mantendrán un panorama más gris, con cielo nublado y baja probabilidad de precipitaciones. Para el jueves se prevé un 10% de probabilidad de lluvia durante la noche, mientras que el viernes esa misma probabilidad se extenderá durante todo el día. Es decir, el miércoles será el momento más relevante en cuanto a lluvias, pero la humedad y la nubosidad seguirán presentes hasta el cierre de la semana.

Cómo sigue el clima día por día en Buenos Aires

Martes: mínima de 7 °C y máxima de 12 °C con cielo parcialmente nublado.

Miércoles: mínima de 8 °C y máxima de 11 °C con lluvias aisladas durante la tarde y ráfagas de hasta 50 km/h a la noche.

Jueves: mínima de 8 °C y máxima de 12 °C con cielo nublado y 10% de probabilidades de lluvia a la noche.

Viernes: mínima de 10 °C y máxima de 14 °C con cielo nublado y 10% de probabilidades de lluvia todo el día.

¿Se termina el frío o solo cambia el patrón del clima?

El frío no desaparece del todo en Buenos Aires, pero sí cambia el patrón térmico. Las mínimas dejan de estar en los valores más bajos y empiezan a subir lentamente, hasta llegar a los 10 °C el viernes. Sin embargo, las máximas seguirán moderadas, con un techo de 14 °C, lo que indica que el ambiente continuará fresco y sin una recuperación térmica marcada.

Lo que se espera es una transición: menos heladas, más nubosidad, más humedad y chances puntuales de lluvia. En lugar de un frío seco y más intenso durante la mañana, el clima pasará a una etapa más gris e inestable, con tardes frescas y poco sol. Por eso, no se puede hablar de un alivio pleno, sino de un cambio de escenario dentro de una semana todavía dominada por condiciones invernales.