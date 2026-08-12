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¿Se disipan las tormentas en Buenos Aires?: el Servicio Meteorológico Nacional ajustó la previsión para los próximos días

Este fin de semana se festeja el Día del Niño y todos ya se preguntan si el clima acompañará. Qué dice el pronóstico.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lluvias y tormentas en Buenos Aires
Lluvias y tormentas en Buenos Aires Foto: REUTERS
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El clima en la Ciudad de Buenos Aires tendrá algunos cambios durante los próximos días. Este miércoles 12 se esperan lluvias y cielo mayormente nublado, con una temperatura máxima de 13°C y una mínima de 8°C.

Para el jueves 13 seguirá la inestabilidad, con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 8°C y 12°C. Sin embargo, el viernes 14 se prevé una mejora, aunque todavía con nubosidad y temperaturas que alcanzarán los 14°C, con una mínima de 10°C.

La buena noticia es que el panorama mejora durante el fin de semana. Para el sábado 15 y el domingo 16 se esperan condiciones más estables, con cielo parcialmente nublado y máximas de 16°C. Las mínimas serán de 12°C y 13°C, respectivamente, por lo que serán jornadas más agradables, ideales para realizar actividades al aire libre y festejar el Día del Niño.

Clima en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN.

Qué tener en cuenta ante el regreso de las lluvias

Ante este tipo de episodios, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda mantenerse informado a través de sus canales oficiales y prestar atención al Sistema de Alerta Temprana. En su escala de alertas, el nivel amarillo indica posibles fenómenos con capacidad de daño o interrupción momentánea de actividades cotidianas, mientras que el nivel naranja implica fenómenos peligrosos para la sociedad, los bienes y el ambiente.

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En caso de lluvias intensas o ráfagas fuertes, es aconsejable evitar circular por calles anegadas, retirar objetos que puedan obstruir desagües, asegurar elementos sueltos en balcones o patios y no refugiarse debajo de árboles o postes. También se recomienda tener el celular cargado y revisar el estado del transporte antes de salir, especialmente en horarios pico. Recomendaciones similares fueron difundidas en episodios recientes de mal tiempo en Buenos Aires, cuando se registraron tormentas con actividad eléctrica, ráfagas y acumulados importantes de precipitación.

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El Servicio Meteorológico Nacional informó cuándo cederán las precipitaciones. Foto: Canal 26

¿Cómo sigue el tiempo durante el fin de semana?

El tiempo acompañará durante el próximo fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires, con jornadas estables, cielo mayormente nublado y escasas probabilidades de lluvia.

Para el sábado 15, se espera una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 16°C, con nubosidad variable y sin precipitaciones significativas. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda salir con abrigo durante las primeras horas del día.

El domingo 16 mantendrá una tendencia similar, con valores térmicos que oscilarán entre los 13°C y 16°C. El cielo continuará mayormente cubierto, pero sin chances importantes de lluvias.

Lluvias
Lluvia en el AMBA Foto: Archivo NA

De acuerdo con el pronóstico extendido, la estabilidad continuará al comienzo de la próxima semana. El lunes 17 podría presentar algunos intervalos de sol entre nubes, con temperaturas que se mantendrán en niveles parecidos.

En síntesis, el área metropolitana tendrá un fin de semana típico de invierno: fresco, nuboso y sin fenómenos meteorológicos que compliquen los planes al aire libre.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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