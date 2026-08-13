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Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero: los datos del clima hoy, 13 de agosto de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
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Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo cubierto, el clima en Santiago del Estero promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Suroeste 6 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sureste 12 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Este 11 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 13 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 18°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:49
Puesta del sol18:54
Horas de luz11h 5m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 13 de agosto de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:49 y se pone a las 18:54, dando aproximadamente 11h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 13 de agosto de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 13 - 28 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sur 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sur 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sur 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° Suroeste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Suroeste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Sur 9 - 23 km/h 0% Cubierto
12:00 14° 14° Sur 8 - 23 km/h 0% Cubierto
13:00 15° 15° Sureste 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Sureste 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Sureste 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Sureste 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Sureste 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Sureste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Sureste 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Sureste 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Este 11 - 23 km/h 0% Cubierto
22:00 13° 13° Este 11 - 23 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 13° Sureste 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Sureste 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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