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Temperaturas y lluvias en Santa Cruz: los datos del clima hoy, 13 de agosto de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 8°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo cielo despejado, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -1° para este 13 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
-1°
Viento
Norte 7 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Noreste 15 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 13 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de .

Viento: 20 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:52
Puesta del sol18:31
Horas de luz9h 39m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 13 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:52 y se pone a las 18:31, dando aproximadamente 9h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 13 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 20 - 26 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 19 - 22 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 20 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
09:00 -1° -1° Norte 7 - 12 km/h 0% Soleado
10:00 Norte 8 - 13 km/h 0% Soleado
11:00 Norte 10 - 17 km/h 0% Soleado
12:00 Norte 8 - 19 km/h 0% Soleado
13:00 Norte 9 - 18 km/h 0% Soleado
14:00 Norte 11 - 21 km/h 0% Soleado
15:00 Noreste 13 - 23 km/h 0% Soleado
16:00 Noreste 14 - 25 km/h 0% Soleado
17:00 Noreste 15 - 26 km/h 0% Soleado
18:00 Noreste 14 - 25 km/h 0% Soleado
19:00 Noreste 14 - 23 km/h 0% Soleado
20:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Norte 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 11 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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