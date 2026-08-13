Temperaturas y lluvias en Santa Cruz: los datos del clima hoy, 13 de agosto de 2026

Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 8°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -1° para este 13 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de 8°.
Viento: 20 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 1°.
Mañana se esperan 4° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 4°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:52
|Puesta del sol
|18:31
|Horas de luz
|9h 39m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|1%
Radar meteorológico – Santa Cruz
¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?
Para este 13 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de 8°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?
El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:52 y se pone a las 18:31, dando aproximadamente 9h 39m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Cruz?
El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?
Para este 13 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 20 - 26 km/h.
Ubicación de Santa Cruz
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|1°
|1°
|Norte 19 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|1°
|1°
|Norte 20 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|0°
|0°
|Norte 9 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|0°
|0°
|Norte 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|0°
|0°
|Norte 7 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|0°
|0°
|Norte 6 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|0°
|0°
|Norte 5 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|0°
|0°
|Norte 6 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|09:00
|-1°
|-1°
|Norte 7 - 12 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|1°
|1°
|Norte 8 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|3°
|1°
|Norte 10 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|5°
|4°
|Norte 8 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|7°
|5°
|Norte 9 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|7°
|6°
|Norte 11 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|8°
|6°
|Noreste 13 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|7°
|5°
|Noreste 14 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|6°
|3°
|Noreste 15 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|4°
|1°
|Noreste 14 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|3°
|3°
|Noreste 14 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|2°
|2°
|Norte 13 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|2°
|2°
|Norte 13 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|1°
|1°
|Norte 13 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|0°
|0°
|Norte 11 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|0°
|0°
|Norte 11 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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