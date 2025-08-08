¿Le guardan rencor?: el día que Marcos Rojo se peleó con la hinchada de Racing

El defensor mantuvo un tenso cruce con la parcialidad de la “Academia” que incluyó chicanas y gestos de llanto.

Marcos Rojo contra Racing Foto: NA

En medio de un flojo y polémico presente que derivó en la recisión de su contrato con Boca, Marcos Rojo se convertirá en refuerzo de Racing. Tras el anuncio, los hinchas de la “Academia” recordaron la picante pelea que protagonizaron con el defensor en 2024, por la Liga Profesional de Fútbol.

El tenso cruce tuvo lugar en el Cilindro por la fecha 14 de dicho torneo. El central de hoy 35 años estaba calentando en el banco de suplentes y, tras un grito de un hincha, replicó: “Se quedaron todos afuera”.

La pelea de Rojo con los hinchas de Racing. Crédito. ESPN

Pero no todo quedó ahí, el zaguero redobló la apuesta y disparó: “Yo te hice un gol eh, yo te hice un gol”. Como broche de oro, concluyó con un gesto con las manos en alusión al “llanto” de la parcialidad racinguista.

¿A qué partido hacía referencia Rojo? A los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023. Tras la ida 0-0 en La Bombonera, la vuelta en el estadio Presidente Perón finalizó con el mismo resultado y todo se definió en la tanda de penales: la misma terminó en victoria de Boca 4-1 con el ex Manchester United como protagonista, ya que metió el tanto definitorio.

La despedida de Marcos Rojo de los hinchas de Boca

Rojo se despidió de los hinchas de Boca en sus redes sociales. Tras más de cuatro años, el defensor cambia de equipo tras haber conseguido cuatro títulos en los 118 partidos que disputó.

"Hoy me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar. Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido a la vida siempre. Fueron 4 años y medio donde tuve la suerte de ganar 4 títulos con esta camiseta", recordó.

La despedida de Marcos Rojo de Boca en redes sociales. Foto: Instagram

Y aclaró: “Quiero que uds, los hinchas, sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo. Se que a veces, me equivoqué. Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces, no como uno quiere”.

Sobre una posible disputa con la dirigencia, agregó con polémica: “Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas”.