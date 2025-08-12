“Una gran experiencia”: el entrenador de los All Blacks, totalmente sorprendido tras su visita a la Bombonera

Scott Robertson, Head Coach del seleccionado de rugby de Nueva Zelanda, asistió a las tribunas del mítico estadio durante el clásico ante Racing.

Los All Blacks, en la Bombonera. Foto: Instagram @allblacks

Si bien Boca Juniors se encuentra en un mal momento deportivo, sus hinchas jamás abandonan al club que aman y todos los partidos en los que el Xeneize juega de local, la Bombonera se llena. Eso lo pudo corroborar en primera persona Scott Robertson, entrenador de los All Blacks.

El Head Coach vio el clásico contra Racing en el estadio y se sorprendió con la pasión que demostraron los hinchas en las tribunas.

El equipo de rugby de Nueva Zelanda visitó la Bombonera con ropa de Boca y cada uno de los integrantes del equipo vivió el partido como verdaderos hinchas. Incluso, estuvieron ubicados en medio de los fanáticos en la tribuna de enfrente a la que se ubica La 12.

Por si fuera poco, subieron a las redes sociales posteos increíbles de su visita a la casa de Boca con un mensaje de amistad: “Los negros se encuentran con el azul y oro, ¡vamos @bocajrs! 🖤💙💛"

Qué dijo Scott Robertson sobre la hinchada de Boca

“Fue todo un evento. Estábamos ahí para ver fútbol, pero nos gustó la compañía y el canto. No podía creer la lista de reproducción, simplemente ellos (los hinchas) seguían cantando y cantando por tres horas. La energía y el ritmo eran increíbles”, aseguró con un tono todavía maravillado.

El entrenador también bromeó sobre una situación en particular: “Estábamos tarareando porque no entendíamos las palabras que cantábamos, pero fue una gran experiencia para nosotros, ja. Gracias por eso”.

En las redes sociales, los hinchas de Boca resaltaron la presencia de los neozelandeses, expresaron orgullo por los elogios recibidos y rememoraron el gesto de los All Blacks, quienes homenajearon a Diego Armando Maradona tras su fallecimiento en un partido frente a Los Pumas.