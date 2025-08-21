Dirigentes de Independiente viajaron a la Conmebol para “pedir los puntos” tras la violencia contra U de Chile

Con Néstor Grindetti a la cabeza, la directiva del “Rojo” se hizo presente en las oficinas del ente en Paraguay tras los bochornosos hechos de violencia. “Venimos a contar qué nos pasó y a defender los intereses y a la gente”, señaló.

Néstor Grindetti, presidente de Independiente. Foto: NA

Después de los bochornosos hechos de violencia por parte de los hinchas de Independiente y la Universidad de Chile, los dirigentes del “Rojo” volaron a las oficinas de Conmebol en Asunción para tratar de aplacar las sanciones contra el club.

Con el presidente Néstor Grindetti a la cabeza, la comitiva del club de Avellaneda estuvo conformada además por el vicepresidente Carlos Montaña, el secretario general Daniel Seoane y el abogado Maximiliano Walker.

Violencia en Independiente-U de Chile. Foto: REUTERS

“El partido ha sido cancelado por la actitud de los hinchas de Chile. Venimos a contar qué nos pasó y a defender los intereses y a la gente de Independiente. Está claro en las imágenes que el vandalismo lo cometieron los chilenos desde que empezó el partido”, aseguró Grindetti en diálogo con TyC Sports.

Y añadió: “Vamos a hablar con funcionarios de Conmebol para transmitir esto. No tenemos reunión pactada con Alejandro Domínguez ni nadie en específico sino que venimos a ponernos a disposición. Vamos a defender todos los derechos de Independiente, pedir los puntos que Independiente no reciba ningún tipo de castigo y que el castigo sea para los que realmente hicieron el vandalismo”.

Néstor Grindetti en Conmebol. Video: TyC Sports

El comunicado de Independiente tras la barbarie

La institución de Avellaneda detalló que los incidentes se originaron en el sector visitante, donde se atacó el sistema de cámaras de seguridad, se destruyeron instalaciones y se utilizaron escombros y pirotecnia como proyectiles contra socios locales.

El “Rojo” explicó que, desde el inicio de los disturbios, activó los protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades y la Conmebol, brindando asistencia médica a los heridos y colaborando con la investigación.

Además, subrayó que continuará aportando todas las pruebas disponibles y se pondrá a disposición de los damnificados. “Rechazamos toda forma de violencia, provenga de quien provenga”, enfatizó la dirigencia en el escrito.

En su mensaje final, el club buscó transmitir tranquilidad a sus socios e hinchas, a quienes reconoció como principales damnificados por lo ocurrido:“Nuestro compromiso es cuidar a nuestra gente”, expresaron las autoridades, al tiempo que remarcaron que se trabajó en conjunto con Conmebol, Aprevide, la Policía Bonaerense y Carabineros de Chile para garantizar la seguridad, aunque el operativo no alcanzó para contener la violencia desplegada. “Somos Independiente. La violencia no nos representa”, concluyó el comunicado.