RB Bragantino vs. Carabobo EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026
Sigue en directo el partido entre RB Bragantino y Carabobo por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan RB Bragantino vs. Carabobo, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Miércoles, 27/05/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Cícero de Souza Marques, ubicado en Bragança Paulista.
¿Por dónde ver en vivo RB Bragantino vs. Carabobo, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre RB Bragantino y Carabobo se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de RB Bragantino vs. Carabobo, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Rojas Noguera, Andrés José, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: RB Bragantino recibe a Carabobo por Copa Sudamericana 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Cícero de Souza Marques y el pitazo inicial se escuchará a las 21:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
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