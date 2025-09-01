La AFA cambió el horario de un partido muy importante para Boca: cuál es y cuándo se jugará

Las autoridades decidieron hacer un enroque entre el duelo del “Xeneize” y el de Godoy Cruz vs. Instituto.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. Foto: NA

En una racha positiva, Boca Juniors se encuentra con un parate por Eliminatorias Sudamericanas que podría frenar su buen andar. Eso, sumado a un cambio de horario en un partido por el Torneo Clausura, preocupa a Miguel Ángel Russo.

El compromiso inmediato tras los dos partidos de la Selección Argentina es contra Rosario Central, de visitante. Ese partido no se mueve. El que sí modifica su horario es el encuentro frente a Central Córdoba, en La Bombonera.

Se modifica el horario del partido entre Boca y Central Córdoba. Foto: NA

El partido contra el Ferroviario estaba estipulado para jugarse a las 16.45, el domingo 21 de septiembre, pero la modificación en la grilla de ese día lo pasó para las 21.15.

La AFA decidió hacer un enroque entre el duelo del Xeneize y el de Godoy Cruz vs. Instituto, que originalmente está pactado para ese horario vespertino que ahora le pertenece a Boca.

Cambio de horario para la Supercopa Argentina entre Vélez y Central Córdoba

El próximo fin de semana habrá actividad en la Primera División del fútbol argentino, pese a que no se disputará una fecha del Torneo Clausura. Se jugará la Supercopa Argentina entre Vélez y Central Córdoba de Santiago del Estero, en un encuentro que sufrió una modificación en su programación.

El duelo entre el Fortín, campeón de la Liga Profesional 2024, y el Ferroviario, ganador de la Copa Argentina 2024, se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre en el Estadio Gigante de Arroyito, de Rosario Central, pero será a las 16.00 y no a las 15.00, como estaba programado en un primer momento.

El equipo comandado por Guillermo Barros Schelotto buscará su 19° campeonato reconocido por la casa madre del fútbol nacional. Por su parte, los santiagueños intentarán bordar su segunda estrella en el pecho, que se la ganó curiosamente a Vélez, que también fue finalista de la Copa Argentina.