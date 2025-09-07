¿A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1?

La decimoquinta fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Autódromo Nacional de Monza. El argentino largará en el 17° lugar.

Franco Colapinto, piloto de Fórmula 1. Foto: Reuters (Piroschka Van De Wouw)

Franco Colapinto terminó 18° en la clasificación del sábado para el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Sin embargo, el piloto argentino recibió una gran noticia de cara a la carrera principal de este domingo.

Isack Hadjar cambiará el motor de su monoplaza en Racing Bulls, por lo que saldrá último a modo de penalización. El piloto francés había quedado 16° en la clasificación, por lo que Colapinto sube un puesto en la parrilla de largada.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: REUTERS

La decimoquinta fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Autódromo Nacional de Monza.

Con el neerlandés Verstappen como campeón defensor, y el equipo inglés McLaren con el título de constructores, la expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería, pero que viene de su mejor carrera en Países Bajos.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

A qué hora es la carrera del Gran Premio de Italia

El GP de Italia sigue este domingo desde las 10 horas de la Argentina con la carrera.

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10:00

La parrilla de largada para el GP de Italia