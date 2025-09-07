¿A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1?

La decimoquinta fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Autódromo Nacional de Monza. El argentino largará en el 17° lugar.
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 7 de septiembre de 2025, 10:19
Franco Colapinto, piloto de Fórmula 1.
Franco Colapinto, piloto de Fórmula 1. Foto: Reuters

Franco Colapinto terminó 18° en la clasificación del sábado para el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Sin embargo, el piloto argentino recibió una gran noticia de cara a la carrera principal de este domingo.

Isack Hadjar cambiará el motor de su monoplaza en Racing Bulls, por lo que saldrá último a modo de penalización. El piloto francés había quedado 16° en la clasificación, por lo que Colapinto sube un puesto en la parrilla de largada.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: REUTERS

La decimoquinta fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Autódromo Nacional de Monza.

Con el neerlandés Verstappen como campeón defensor, y el equipo inglés McLaren con el título de constructores, la expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería, pero que viene de su mejor carrera en Países Bajos.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

A qué hora es la carrera del Gran Premio de Italia

El GP de Italia sigue este domingo desde las 10 horas de la Argentina con la carrera.

Domingo 9 de septiembre

  • Carrera principal a 53 vueltas: 10:00

La parrilla de largada para el GP de Italia

  1. Max Verstappen
  2. Lando Norris
  3. Oscar Piastri
  4. Charles Leclerc
  5. Lewis Hamilton
  6. George Russell
  7. Kimi Antonelli
  8. Gabriel Bortoleto
  9. Fernando Alonso
  10. Yuki Tsunoda
  11. Oliver Bearman
  12. Nico Hulkenberg
  13. Carlos Sainz
  14. Alexander Albon
  15. Esteban Ocon
  16. Lance Stroll
  17. Franco Colapinto
  18. Pierre Gasly
  19. Liam Lawson
  20. Isack Hadjar