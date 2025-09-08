¿Puede haber sanción?: la llamativa maniobra de Pierre Gasly sobre el auto de Franco Colapinto después del Gran Premio de Italia

El piloto francés de Alpine fue tendencia en las redes sociales tras unas peculiares imágenes que asombraron al público argentino. Mirá el video.

Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: EFE (Anna Szilagyi)

Alpine cerró otro decepcionante domingo en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, después de finalizar décimo sexto y décimo séptimo con sus dos monoplazas, solo por delante de los competidores que no terminaron la carrera.

En medio de esta triste actuación y, posterior al Gran Premio, se viralizaron unas imágenes de Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto, cortando la corriente del auto estacionado del argentino, quien se habría olvidado de hacerlo.

El gesto de Pierre Gasly sobre el monoplaza de Franco Colapinto. Créditos: X @marcos_dt99

Justamente, después de la competición, al joven piloto argentino le bajó la presión durante la conferencia de prensa y no pudo finalizar la ronda de preguntas con los periodistas, dando claras muestras de un problema físico.

A pesar del gran gesto de Gasly, el piloto de la escudería francesa corrió el riesgo de ser multado por tocar otro coche antes de la inspección de los comisarios. Sin embargo, el galo no fue notificado por la FIA tras la carrera en Monza.

Franco Colapinto y Pierre Gasly. Foto: EFE (Boglarka Bodnar)

La actividad del argentino y de la categoría tendrá un parate de dos semanas y, tras la despedida de Europa, el calendario continuará con el Gran Premio de Azerbaiyán, que se correrá del 19 al 21 de septiembre, en un circuito callejero.

Fórmula 1: el cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1 : 05:30

Práctica Libre 2: 09:00

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3 : 05:30

Clasificación: 09:00

Domingo 7 de septiembre

Carrera: 08:00

La clasificación de constructores de Fórmula 1

McLaren - 617 puntos Ferrari - 280 Mercedes - 260 Red Bull - 239 Williams - 86 Aston Martin - 62 Racing Bulls - 61 Kick Sauber - 55 Haas - 44 Alpine - 20

La clasificación de pilotos de la Fórmula 1