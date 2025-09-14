Los técnicos que suenan en Independiente tras la renuncia de Vaccari: ¿quién será el nuevo DT del “Rojo”?

Si bien Carlos Matheu asumirá como director técnico interino, el conjunto de Avellaneda busca abrochar lo antes posible a su nuevo entrenador después de la dolorosa derrota 1 a 0 ante Banfield en el Libertadores de América.

Independiente busca nuevo DT. Foto: NA

El presente de Independiente no es el mejor. A la descalificación de la Copa Sudamericana y la eliminación en Copa Argentina, se sumó el último puesto en el Torneo Clausura. Ese cóctel provocó que Julio Vaccari presentara la renuncia al puesto de director técnico. Tras ello, el “Rojo” busca nuevo entrenador.

En principio, quien asumirá el cargo como interino será Carlos Matheu, entrenador de la Reserva de la institución. Dirigirá la práctica del lunes mientras la Comisión Directiva cierra al reemplazante del oriundo de Máximo Paz con paso por el banco de Defensa y Justicia.

Julio Vaccari renunció como DT de Independiente. Foto: NA

Independiente comenzó la búsqueda del nuevo responsable del plantel tras la derrota del pasado sábado ante Banfield por 1-0: tanto la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez como Gustavo Quinteros serían los principales apuntados.

La primera posibilidad que surgió fue la de los campeones con Platense del Torneo Apertura 2024 tras vencer 1-0 a Huracán en la final. Actualmente, ambos se encuentran sin equipo y serían del gusto de la dirigencia del conjunto de Avellaneda.

Favio Orsi y Sergio Gómez, candidatos a dirigir a Independiente. Foto: NA (Luis Santillán)

Por otro lado, también apareció el exentrenador de Vélez Sarsfield como opción, quien se encuentra sin trabajo desde abril luego de su flojo paso por Gremio de Brasil.

No obstante, el sondeo de los “Diablos Rojos” no sería el único ya que tanto la Selección de Perú como la de Chile, tras la finalización de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, estarían interesadas en hacerse con los servicios del “Profesor”.

Independiente, complicado en el Torneo Clausura

El “Rojo” solamente cuenta con tres puntos en la Zona B del Torneo Clausura y es el único conjunto de su grupo que todavía no logró ganar. Este domingo recibirá a San Lorenzo desde las 14:30 para intentar torcer su rumbo tras la renuncia de Vaccari.