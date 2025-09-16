Gustavo Quinteros llegó a un acuerdo con Independiente: debutará como DT ante Racing

El ex entrenador de Vélez llega al país para hacerse cargo de los destinos del Rojo de Avellaneda, que necesita levantar cabeza luego de un segundo semestre muy malo en lo futbolístico.

Gustavo Quinteros será el nuevo DT de Independiente. Foto: NA/Juan Foglia.

Independiente tiene nuevo director técnico: Gustavo Quinteros llegó a un acuerdo verbal con la dirigencia del club y se convertirá en el próximo entrenador del “Rojo”, en reemplazo de Julio César Vaccari, quien renunció tras la derrota del pasado sábado frente a Banfield.

El ciclo del santafesino de 60 años comenzará oficialmente el lunes 22 de septiembre y su debut será nada menos que ante Racing, en una nueva edición del clásico de Avellaneda.

Independiente quiere cambiar la imagen

El ex entrenador de Vélez arribará este jueves a Buenos Aires, proveniente de Miami, y estará presente en un palco del estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini el próximo domingo, cuando Independiente reciba a San Lorenzo.

En ese encuentro, el equipo será dirigido de manera interina por los entrenadores de la Reserva, Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.

Independiente busca torcer el rumbo y volver a la senda de triunfos. Foto: NA

Quinteros firmará su contrato con Independiente hasta diciembre de 2026. Llega con la experiencia de haber dirigido a selecciones como Bolivia y Ecuador, y clubes como Colo Colo, Emelec y Gremio de Porto Alegre, su último equipo.

En el fútbol argentino dejó una grata imagen durante su reciente paso por Vélez Sarsfield, con el que fue campeón de la Liga Profesional en el segundo semestre del año pasado.

La salida de Vaccari, luego de un ciclo de un año y cinco meses, precipitó los movimientos de la dirigencia, que se movió con celeridad para encontrar un reemplazante. Tras algunas negociaciones, Quinteros fue el elegido para hacerse cargo de un plantel que necesita respuestas urgentes en lo futbolístico.

Gustavo Quinteros tendrá su debut en el banco de Independiente ante Racing. Foto: Reuters.

Su debut será en uno de los partidos más importantes del año: el clásico frente a Racing, el domingo 28 de septiembre a las 15.15 en el estadio Presidente Perón. Un escenario exigente para el inicio de un nuevo ciclo, pero también una gran oportunidad para comenzar con el pie derecho.

Los hinchas de Independiente esperan que Quinteros pueda imprimirle identidad y solidez a un equipo que ha tenido un 2025 irregular. Con un contrato a largo plazo y una amplia trayectoria, el nuevo DT buscará devolverle protagonismo a uno de los clubes más grandes del país.