Problemas en Boca: Carlos Palacios quedó descartado para el sábado y ¿le abre la puerta a un “borrado”?

El chileno no pudo completar la práctica por una moletia y quedará afuera de los concentrados para el choque ante Defensa y Justicia. ¿Quiénes son los posibles reemplazantes?

Carlos Palacios. Foto: NA

Carlos Palacios no pudo terminar la práctica de Boca, por lo que será sometido a estudios para conocer al grado de su lesión y quedó descartado para el partido del sábado ante Defensa y Justicia.

El chileno sintió un pinchazo en uno de sus aductores y en el cuerpo médico del plantel no son optimistas y sospechan que se trataría de un desgarro.

Carlos Palacios. Foto: X @BocaJrsOficial

El volante venía de jugar un buen partido en el empate de Boca ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 9 del Torneo Clausura.

Su reemplazante

La baja del chileno hace que Russo no pueda repetir el once que le viene teniendo un buen rendimiento en los últimos partidos.

Alan Velasco, nuevo jugador de Boca. Foto: Instagram @bocajrs

Ante esto, su reemplazante natural sería Alan Velasco, quien suma minutos habitualmente y podría tener la chance de recuperar terreno.

Otra opción, más lejana, es la vuelta de Kevin Zenon. Sus ganas de emigrar le quitaron posibilidades en el primer equipo y hasta tuvo encuentros en los que ni siquiera fue parte de la lista de convocados.

Kevin Zenón en Boca. Foto: Instagram @kevinzenon

El zurdo podría entrar en el primer equipo ya que, según los periodistas que están en el día a día del xeneize, está teniendo buenos rendimientos y se afianza entre los convocados.