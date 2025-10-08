Cambio de sede para la Selección Argentina: el partido ante Puerto Rico se jugará en otra ciudad de Estados Unidos

La Albiceleste disputará un amistoso el próximo lunes, aunque la sede se modificó en las últimas horas, por motivos que no tienen que ver con el fútbol.

Selección Argentina. Foto: REUTERS

La Selección Argentina ya se encuentra en Estados Unidos, para llevar adelante la gira prevista con dos amistosos incluidos. Sin embargo, a pocos días de los partidos, se dio una modificación en la sede del cruce con Puerto Rico.

El próximo lunes los dirigidos por Lionel Scaloni se cruzarán con Puerto Rico, en el marco del primer amistoso dentro de la doble fecha FIFA. El encuentro iba a disputarse en Chicago, aunque finalmente se decidió que se dispute en Miami, por motivos extra futbolísticos.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

De esta manera, el cruce de la Albiceleste ante el combinado centroamericano podría tener lugar en el Chase Center, la casa del Inter Miami, equipo en el que juego el astro rosarino Lionel Messi, producto de los incidentes a causa de las protestas en la “Ciudad de los Vientos”, ubicada en el estado de Illinois, Estados Unidos.

En principio, se espera que el ex Barcelona y Paris Saint-Germain sea titular en el choque de este viernes ante Venezuela, aunque no se sabe si Lionel Scaloni, director técnico de Argentina, lo incluirá en la partida ante los puertorriqueños.

Argentina vs Venezuela. Foto: REUTERS

Dichos encuentros amistosos le servirán al entrenador oriundo de Pujato como prueba para terminar de definir la lista de jugadores que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá para disputar el Mundial 2026 y defender el título.

No obstante, el DT del elenco nacional buscará no arriesgaría a aquellos futbolistas que no llegaron en óptimas condiciones a los entrenamientos de la Albiceleste, como los casos de Franco Mastantuono y Emiliano “Dibu” Martínez.

Argentina vs Venezuela. Foto: REUTERS

Por otro lado, este martes se confirmó que Nicolás Otamendi recibió una fecha de suspensión por la expulsión ante Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la próxima Copa del Mundo por lo que se perderá el primer partido de Argentina en la siguiente cita mundialista.

En tanto, Scaloni también deberá buscar variantes en el puesto de defensor central para lograr reemplazar a un habitual en su esquema.