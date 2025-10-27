Video: volcó un micro con hinchas del Flamengo que viajaban a Buenos Aires para ver la semifinal de Copa Libertadores con Racing

El accidente ocurrió en la autopista Presidente Dutra, en el Estado de Río de Janeiro. Al menos 16 personas resultaron heridas, 3 de ellas de gravedad. Las impactantes imágenes.

Volcó un micro con hinchas de Flamengo. Foto: Captura

Un micro que transportaba hinchas del Flamengo volcó este lunes en la autopista Presidente Dutra, cerca de Barra Mansa, en el Estado de Río de Janeiro. Los “torcedores” viajaban rumbo a Buenos Aires para el duelo ante Racing por la semifinal de la Copa Libertadores.

Según informaciones oficiales de la policía, el accidente dejó un saldo de 16 heridos, tres de ellos de gravedad. Las autoridades también confirmaron que no hubo víctimas fatales.

Chocó un micro con hinchas de Flamengo. Video: NA

Los hinchas viajaban para presenciar la vuelta de la semifinal contra la “Academia”, que se disputará el próximo miércoles a las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda.

El grupo de fanáticos había salido de Río en una caravana de cinco micros; uno de ellos fue el que perdió el control.

En el lugar trabajaron equipos de rescate del Centro de Control Operacional, bomberos y la Policía Federal de Carreteras.

Volcó un micro con hinchas de Flamengo. Foto: Captura

Así volcó el micro que llevaba a hinchas del Flamengo

Un video registró el momento exacto en que volcó el micro que transportaba hinchas del Flamengo a Buenos Aires.

Así volcó el micro con hinchas de Flamengo. Video: NA

El accidente ocurrió alrededor de las 16:20 en el kilómetro 282, cerca de Barra Mansa. El portal G1 confirmó que, por el momento, no se reportaron víctimas fatales.

La Policía Federal de Carreteras informó que dos de los heridos presentan golpes graves y fueron trasladados a la Santa Casa de Barra Mansa y al Hospital São João Batista.