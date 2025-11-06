Beto Márcico le puso picante al Superclásico entre Boca y River y habló de Gallardo: “¿Qué va a decir, que va a seguir perdiendo?”

La previa del Superclásico se vio atravesada por las declaraciones de Alberto “Beto” Márcico. Qué dijo el referente Xeneize sobre un partido clave para definir la clasificación a la Copa Libertadores del 2026.

Beto Márcico, foto NA

Alberto “Beto” Márcico habló a pocos días del Superclásico del fútbol argentino entre Boca y River. El referente Xeneize palpitó la previa de uno de los partidos más importantes del año en el marco de la renovación de Marcelo Gallardo al frente de la dirección técnica del Millonario y realizó una particular definición sobre este tema.

En los días previos al Superclásico, se confirmó la renovación del contrato de Marcelo Gallardo hasta el 31 de diciembre de 2026. El partido del domingo 9 de noviembre en La Bombonera será fundamental para el técnico Millonario: podría sentenciar un año catastrófico o ser el punto que marque el retorno al sendero de la gloria, ya que tanto River como Boca se juegan la clasificación a la Copa Libertadores del año próximo.

Por su parte, Boca puede respirar un poco más aliviado luego de los resultados de la última semana. Los tres perseguidores con los que disputa la participación del certamen continental perdieron sus respectivos partidos, por lo que logró poner 4 puntos de diferencia con su inmediato perseguidor.

“Beto” Marcico, ídolo del club Xeneize, le puso picante a la previa del Superclásico con una chicana vinculada a la reciente renovación de Gallardo como entrenador de River. “Está obligado a decir que va a volver a ganar. ¿Qué va a decir? ¿Que va a seguir perdiendo?”, planteó el campeón del Apertura 1992 en diálogo con el programa Cancha Embarrada por El Destape Radio.

Las declaraciones del "Beto" Marcico

“Es lo que está esperando el hincha de River. ¿Hace cuánto que vino Gallardo?" continuó el exfutbolista con pasado en Ferro y Gimnasia. Posteriormente, se refirió a los partidos claves que perdió el club de Núñez con Gallardo al frente en Copa Libertadores, Copa Argentina y por el torneo local.

Por último, el delantero retirado concluyó: “Tiene que decir ‘voy a volver a ganar’, le renovaron por un año”.

Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Foto: NA (Juan Foglia)

Los números de Gallardo desde su regreso a River

Partidos dirigidos: 75.

Triunfos: 34.

Empates: 25.

Derrotas: 16.

A pesar de que su vuelta al club que lo vio nacer no está siendo tan exitosa como era esperado, el entrenador millonario mantiene una estadística positiva contra Boca, habiéndole ganado 10 de los 28 encuentros que dirigió.

El historial entre Boca y River

Partidos Jugados: 264

Victorias de Boca: 92

Victorias de River: 88

Empates: 84

Tras las últimas tres derrotas consecutivas del club de La Ribera, la diferencia se acortó a solo cuatro partidos.

¿A qué hora se juega el superclásico?

La Liga Profesional del fútbol argentino confirmó el horario para el superclásico entre River y Boca, que se disputará en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura.

El partido se jugará el domingo 9 de noviembre a las 16:30, tendrá un condimento especial para ambos equipos. Ninguno viene con un buen presente y se pondrá en juego la última plaza para la clasificación directa a la Copa Libertadores del año que viene.

Superclásico. Foto: Reuters/Agustín Marcarian.

Cronograma de la fecha 15° del Torneo Clausura 2025

Viernes 7 de noviembre

21.00 - Rosario Central vs. San Lorenzo - Zona B

Sábado 8 de noviembre

17.00 - Racing vs. Defensa y Justicia - Zona A

19.15 - Huracán vs. Newell’s - Zona A

19.15 - Talleres vs. Platense - Zona B

21.30 - Unión vs. Barracas Central - Zona A

21.30 - San Martín de San Juan vs. Lanús - Zona B

Domingo 9 de noviembre

16.30 - Boca vs. River - Interzonal

19.20 - Sarmiento vs. Instituto - Zona B

19.20 - Banfield vs. Aldosivi - Zona A

21.30 - Tigre vs. Estudiantes - Zona A

21.30 - Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz - Zona B

Lunes 10 de noviembre