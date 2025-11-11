“Un día muy esperado”: Elba Marcovecchio habló tras el reencuentro de Mauro Icardi y sus hijas

Luego de casi cinco meses de espera e idas y vueltas mediáticas, este martes el futbolista se reunió finalmente con sus hijas.

El jugador se retiró del edificio con sus hijas Foto: Captura

Tas varios meses de tensión judicial, Mauro Icardi finalmente se reencontró con sus hijas en Buenos Aires.

El futbolista llegó minutos después de las 14 horas al colegio de sus hijas y no lo hizo acompañado por su pareja, Eugenia “La China” Suárez.

Según informaron en Intrusos, la actriz en ese horario estaba participando de un evento al que fue invitada. Además, este miércoles por la mañana será entrevistada en el streaming Luzu.

China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Instagram

El jugador fue con su abogada, Elba Marcovecchio, y no frenó para hablar con la prensa que esperaba ansiosa su llegada desde las primeras horas de la mañana.

Minutos antes de las 15 horas, Icardi se retiró con las niñas y fue Elba Marcovecchio la que habló con la prensa: “Fue todo hermoso. Mauro es un excelente padre. Es un momento para el cual estuvimos trabajando mucho, es un día muy esperado. El reclamo de alimentos está suficientemente garantizado”.

Según informaron en Puro Show, antes de irse con Francesca e Isabella, Icardi se reuniría con la directora de la institución para hablar sobre las niñas y acordar algunas cuestiones para una mejor convivencia.

Mauro Icardi e Isabella Icardi. Foto: Instagram.

Wanda Nara sobre el reencuentro de sus hijas con Icardi

Antes de la llegada de Icardi al colegio, Wanda se mostró muy esperanzada por este encuentro y contenta con la idea de que sus hijas pasen entre 4 y 5 días a solas con su papá.

En un escrito que presentó a la Justicia, la conductora de MasterChef Celebrity pidió expresamente que las nenas no tengan contacto con la China Suárez, que vino a la Argentina para promocionar su nueva serie Hija del fuego, que se verá por Disney+.