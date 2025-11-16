Bortoleto aseguró que la continuidad de Colapinto en la Fórmula 1 podría dar nacimiento a una rivalidad como “Maradona y Pelé”

El piloto brasileño de Kick Sauber destacó la renovación de su colega con Alpine y elogió el progreso del argentino durante su primera temporada en la máxima categoría del automovilismo, además de resaltar la exigencia de cada fin de semana sobre Pierre Gasly.

Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto. Foto: NA.

El piloto brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) expresó que la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría dar nacimiento a una próxima rivalidad entre ambos en la máxima categoría del automovilismo, similar a la futbolística entre Diego Armando Maradona y Pelé.

En una entrevista con el medio especializado ‘Motosport’, Bortoleto declaró que la histórica tensión deportiva entre Argentina y Brasil podría trasladarse en un futuro próximo al mundo del automovilismo si ambos pilotos llegan a pelear por el título mundial de la Fórmula 1.

Franco Colapinto seguido de cerca por Gabriel Bortoleto en el GP de Brasil de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

El brasileño de 21 años, quien conoce a Colapinto desde la infancia, confesó que la relación entre ambos se apoya en un vínculo de respeto construido desde el karting y que prefiere cruzarse con alguien familiar antes que enfrentarse con un rival desconocido.

No obstante, Bortoleto elogió el progreso del argentino en su primer año en la categoría y aseguró que Colapinto justificó su renovación en Alpine, además de resaltar la forma en la que exigió a Pierre Gasly (compañero de escudería) en distintos tramos del campeonato.

Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de Brasil de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Ricardo Moraes)

El vigente campeón de Fórmula 2 destacó el talento natural del pilarense y celebró que ambos representen a Sudamérica en la máxima categoría del automovilismo. Justamente, en el Gran Premio de Brasil, su reconocimiento circuló con fuerza en el paddock de la F1.

Colapinto sostuvo que Brasil ocupa un “lugar especial” en su carrera y remarcó que el automovilismo no replica la rivalidad que hay entre Argentina y dicho país en el fútbol, a pesar de las recientes declaraciones de Bortoleto, quien suma 19 puntos en la presente temporada.

Bortoleto, el líder de la “destrucción” en la Fórmula 1

Según la información de ‘Dense-Strategy-86’, el ranking de pilotos del “Mundial de Destructores” lo encabeza Gabriel Bortoleto, el brasileño que corre para Kick Sauber, quien este pasado domingo destruyó por completo su monoplaza durante la carrera sprint.

En su tierra natal, al monoplaza de Bortoleto no se le cerró su DRS (Sistema de Reducción de Arrastre) y sufrió un gran impacto contra el muro de contención al salir de la primera curva del circuito de Interlagos. Según ‘ESPN’, el brasileño impactó chocó a 339 km/h.

El auto destruido de Gabriel Bortoleto en el GP de Brasil de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

La destrucción total de su vehículo lo subió a lo más alto del ranking con 3.626.000 millones de dólares. El segundo lugar lo ocupa el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) con 3.402.000 y el podio lo completa el líder de la F1, Lando Norris (McLaren) con 2.674.000.

Por su parte, Colapinto se encuentra en el 9° puesto del ranking del “Mundial de Destructores” con 1.652.000 millones de dólares. Jack Doohan está 5° con 2.144.000, y Gasly 15° con 872.000. Con estas tres cifras, Alpine lidera el ranking destructivo de Constructores.

El ranking de Constructores en el “Mundial de Destructores” de la Fórmula 1

El auto destruido de Franco Colapinto en el GP de Brasil de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)