La vuelta de Tevez a la Bombonera: cuándo fue la última vez que Carlitos enfrentó al club de sus amores

El Apache visitará a Boca como entrenador de Talleres en un cruce decisivo por los octavos de final. El ídolo xeneize vuelve a su casa, pero esta vez buscará cortar la buena racha del equipo de Úbeda.

Carlos Tevez

Carlos Tevez volverá a pisar La Bombonera una vez más luego de su retiro como jugador. El jugador disputó su último partido con la camiseta azul y oro en el templo boquense el 31 de mayo de 2021, en la derrota por penales contra Racing por las semifinales de la Copa de la Liga.

La victoria de Gimnasia contra Platense en la cancha del Calamar por 3-0 en la última fecha del Torneo Clausura alteró la conformación de las llaves de Play-Off. Gracias a ello, Talleres enfrentará a Boca en los octavos de final.

Pero no será la primera vez que El Apache visita al club que lo vio nacer para enfrentarlo. El 18 de Agosto de 2022, Carlitos dirigía al Canalla y en la fecha 14 de la Liga Profesional, Rosario Central se cruzó con Boca. El encuentro terminó 0-0 y el ídolo xeneize se fue ovacionado por la gente.

Carlos Tevez y Chicho Serna. Foto: Twitter @GabrielPrezOk1.

Aquella vez Chicho Serna le otorgó una placa celebratoria en honor al, según muchos hinchas, el último ídolo del club. En su despedida de la camiseta que más lo identificó, dijo: “No sé que va a ser de mi futuro. Solamente quiero ser padre, quiero ser marido, quiero ser hijo y hermano. Eso tengo en mi cabeza, lo único que tengo claro”

Pero difícilmente un escenario amistoso como el del último encuentro se repita este Domingo. Boca viene en levantada y recibe a un Talleres golpeado que clasificó con lo justo y busca encontrar su buena forma. Solo uno de los dos podrá avanzar a los cuartos de final.

El empate no será un desenlace posible, ya que la AFA confirmó alargue y penales en caso de igualdad, por lo que el ídolo de Fuerte Apache deberá conformarse con arrebatarle la alegría a los hinchas fanáticos de Boca o volverse a Córdoba con una eliminación temprana.

Boca Juniors. Foto: NA

Cómo llega cada equipo al cruce

Desde la derrota 2-1 contra Belgrano, el Xeneize encadena 4 victorias al hilo que le aseguraron la clasificación a la próxima Copa Libertadores, entre ellas, el triunfo 2-0 en el superclásico. Boca es uno de los serios candidatos a quedarse con la nueva edición del campeonato del fútbol argentino.

Los últimos 5 partidos del xeneize

Por otro lado, la T logró levantar en el segundo semestre un año que venía complicado. La llegada de Tevez al equipo cordobés marcó un punto de inflexión y se impuso en 3 de sus últimos 5 encuentros.

Los últimos 5 partidos de Talleres