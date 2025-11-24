Con uno menos, Barracas Central venció a Deportivo Riestra en el tiempo extra y avanzó a cuartos de final

Tras un 0-0 sin demasiadas emociones en los primeros 120 minutos, Nicolás Blandi metió un gol clave para clasificar a su equipo.

Deportivo Riestra vs. Barracas Central. Foto: X @barracascentral

En un partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura, que se desarrolló tal cual se esperaba -con la fricción y pata fuerte como protagonistas-, ninguno de los dos equipos pudo romper el cero en los primeros noventa minutos, por lo que debieron ir a un tiempo extra donde el olfato goleador de Nicolás Blandi le dio la victoria a Barracas Central sobre Deportivo Riestra.

Los goleadores son así. El exdelantero de Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro jugó sus primeros minutos en todo el campeonato y metió el tanto que le dio la clasificación a cuartos de final al Guapo, donde se enfrentará al ganador de Unión de Santa Fe y Gimnasia La Plata.

Deportivo Riestra vs. Barracas Central. Foto: X @barracascentral

Barracas logró la victoria gracias a un Marcelo Miño que atajó todo lo que le tiraron y un Blandi que metió su primer gol en Barracas Central tras una sequía que databa desde el 4 de febrero de 2023. Más de dos años sin meter un gol.

La jugada del gol tuvo a Tomás Porra como artífice necesario. El futbolista que pertenece a San Lorenzo ensayó una jugada maradoniana que culminó el surgido en Boca Predio.

El gol de Nicolás Blandi para Barracas Central. Video: X @TNTSportsAR

Los detalles del partido entre Deportivo Riestra y Barracas Central