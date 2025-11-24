Estudiantes podría ser sancionado porque “el protocolo no se cumplió”: Dóvalo informará el polémico pasillo a Rosario Central

Estudiantes de La Plata podría enfrentar sanciones disciplinarias y económicas por la decisión de sus futbolistas.

Rosario Central quedó eliminado frente a Estudiantes del Torneo Clausura. Foto: @RosarioCentral

El partido entre Rosario Central y Estudiantes por los octavos de final del Torneo Clausura dio la vuelta al mundo no solo porque Ángel Di María se quedó sin la posibilidad de levantar un nuevo trofeo con el Canalla, sino porque los jugadores del “Pincha” cuestionaron el inesperado título como campeón de Liga Profesional de Fútbol 2025 al hacerle el típico pasillo al club que coronó, pero de espaldas.

Esta situación puede traerle un dolor de cabeza a Estudiantes, teniendo en cuenta que el árbitro Pablo Dóvalo confirmó que elevará un informe al Tribunal de Disciplina por el pasillo invertido realizado antes del encuentro.

Pasillo de Estudiantes a Central. Foto: Captura ESPN

La escena que sorprendió a propios y extraños por su inusual formato respondió al malestar del plantel del equipo platense por la reciente coronación administrativa del equipo rosarino. Pero, aunque se trató de un saludo obligatorio por disposición de la Liga Profesional, el juez aseguró que no se respetó el protocolo establecido para esta clase de recibimientos.

Dóvalo explicó que su obligación será únicamente la de reportar lo ocurrido. “A mí me informaron un protocolo y ese protocolo no se cumplió, lo único que puedo hacer es informarlo”, declaró en ESPN.

Los jugadores de Estudiantes hicieron el pasillo de espaldas a los de Rosario Central.

El árbitro remarcó que no emitirá juicios sobre la actitud de los jugadores, pero sí cumplirá con el procedimiento correspondiente: “Me dieron instrucciones específicas de cómo debía ser el pasillo. Al observarlo, no vi que haya sido de esa manera”.

El juez también contó que no fue advertido previamente sobre la postura que tomaría Estudiantes de La Plata, aunque notó conversaciones en el túnel antes de salir al campo de juego.

El pasillo invertido de Estudiantes a Central

Los futbolistas del equipo platense formaron el pasillo, pero se dieron vuelta, recibiendo de espaldas al campeón del año, una decisión colectiva que tensó el clima previo al partido que luego ganaron 1 a 0.

Según trascendió a través de imágenes, Leandro González Pirez y José Sosa les comunicaron a Ángel Di María y a Jorge Broun que la medida no era contra ellos, sino “de espaldas al poder”, una frase que luego replicó el propio club.

Además del informe arbitral, Estudiantes de La Plata podría enfrentar sanciones disciplinarias y económicas por la conducta de sus futbolistas, quienes tomaron la determinación en conjunto y aceptaron hacerse responsables de las consecuencias.