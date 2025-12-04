Ninguno es futbolista: quiénes sacarán las bolillas en el sorteo del Mundial 2026

La organización del evento, que se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy, reveló los 4 invitados para revelar cada país.

Sorteo del Mundial. Foto: FIFA

El próximo viernes 5 de diciembre se realizará el esperado sorteo del Mundial 2026, que definirá los 12 grupos del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Una de las novedades del formato es que tendrá por primera vez 48 equipos, aunque no es la única y quedará demostrado en el sorteo.

Sorteo del Mundial. Foto: REUTERS

Sorteo del Mundial 2026: los detalles

El evento suele tener a grandes figuras del fútbol que se destacaron en ediciones del torneo. Muchas veces, son invitados para sacar las bolillas y mostrar los nombres de los países que salen sorteados. Sin embargo, esta vez no será así.

El sorteo se llevará a cabo en el icónico Centro John F. Kennedy de Washington D.C., donde habrá muchas figuras que van más allá del fútbol. Esto se refleja en los invitados para sacar las bolillas: ninguno es futbolista.

La organización del sorteo del Mundial 2026 confirmó la presencia de cuatro históricos del deporte, aunque no de la misma disciplina. Representantes del básquet, fútbol americano, hockey sobre hielo y el béisbol serán los encargados de revelar la formación de los 12 grupos.

Gianni Infantino en el sorteo del Mundial de Qatar 2022, AGENCIA EFE

Además, se confirmaron los actos musicales que tendrán lugar este viernes 5: Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Village People.

Quiénes se encargarán de las bolillas en el sorteo de Mundial 2026

Los cuatro deportistas invitados son:

Tom Brady : un ícono de la NFL, quien obtuvo siete veces el campeonato del Super Bowl.

Shaquille O’Neal : cuatro veces campeón de la NBA, es parte del Salón de la Fama de la liga y actualmente se desempeña como analista.

Wayne Gretzky : es considerado una de las principales figuras de la NHL a nivel histórico. Fue campeón en cuatro oportunidades y es una leyenda dentro del hockey sobre hielo.

Aaron Judge: una de las estrellas de la MLB, seleccionado en siete oportunidades como All-Star y capitán de los New York Yankees.

Tom Brady, foto Reuters

Un futbolista que dirá presente en el sorteo del Mundial 2026 es Rio Ferdinand, que será el coconductor de la gala junto a Samantha Johnson. El exfutbolista es considerado una leyenda del Manchester United, además de que actualmente se desempeña como comentarista.