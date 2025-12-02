Sorteo Mundial 2026: la restricción que le impuso la FIFA a la Selección argentina en caso de ganar su zona

El máximo ente del fútbol mundial dio detalles del formato para la próxima Copa del Mundo. Conocé todos los detalles en la nota.

Mundial 2026. Foto: REUTERS.

La FIFA dio detalles del sorteo para el Mundial 2026 y dejó un dato al que la Selección argentina deberá estar atento en su búsqueda por conseguir el bicampeonato.

En el caso del conjunto de Lionel Scaloni, que será cabeza de grupo al integrar el Bombo 1, tendrá un curioso “beneficio” al estar en el podio del ránking mundial FIFA.

Sorteo del Mundial. Foto: REUTERS

La Albiceleste, en caso de ganar su zona, no podrá enfrentarse a España hasta la final, para evitar que dos candidatos se eliminen antes de lo esperado.

Esto también sucederá sí y solo sí la Furia también se queda con el liderazgo de su grupo.

Lionel Messi y Lamine Yamal, las figuras de Argentina y España. Foto: Instagram @afaseleccion y @sefutbol

Lo mismo sucederá para la tercera y cuarta selección del ranking, es decir, Francia e Inglaterra, que solo podrían enfrentarse en la definición si ganan sus respectivos grupos.

Los posibles rivales de Argentina

Aún con selecciones que no se conocen, por repechajes y últimas definiciones, la Selección argentina tendrá un rival de casa bombo, con la única condición que no podrá compartir zona con otro equipo de la Conmebol.

Sorteo Mundial Qatar 2022, Reuters

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda