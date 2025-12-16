Premier Pádel: los intercambios más llamativos de fin de año y las 10 parejas confirmadas para 2026

Un día después del Premier Pádel Finals 2025, que tuvo como campeones a Agustín Tapia y Arturo Coello, y Beatriz González y Claudia Fernández, ya se conocieron las nuevas duplas para el inicio de la próxima temporada. Conocélas.

El podio del Premier Pádel Finals 2025 - Barcelona. Foto: X @premierpadel.

Al igual que muchos otros deportes, el pádel también finalizó su temporada 2025 con el Premier Pádel Finals, que tuvo como campeones a la pareja de Agustín Tapia y Arturo Coello, en la categoría masculina, y Beatriz González y Claudia Fernández, en la femenina.

Un día después de dicha competición, comenzó la “danza de parejas”, en la cual ya hubo gran movimiento. Entre los más destacados, se encuentra la separación de Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno, quienes no empezarán el 2026 reviviendo la época dorada de los “Superpibes”.

Martín Di Nenno y Franco Stupaczuk se subieron al podio del Premier Pádel Finals 2025. Foto: X @premierpadel.

El “Polaco” volverá a hacer dupla con Miguel “Mike” Yanguas, quien fue su compañero en 2024. La rutilante unión con Juan Lebrón no funcionó para Stupaczuk, que volvió a hacer pareja con Di Nenno para recuperar su mejor versión. Sin embargo, tomarán caminos diferentes.

Luego de esta decisión, el “Turquito” Di Nenno unirá fuerzas con el español Jerónimo “Momo” González que, en esta última temporada, jugó con el prometedor Francisco Guerrero, quien hará dupla el próximo año con el carismático Francisco “Paquito” Navarro.

Martín Di Nenno y Franco Stupaczuk tomarán caminos diferentes en 2026. Foto: X @premierpadel.

Otro de los bombazos fue, sin dudas, el reencuentro de Jon Sanz con Jorge “Coki” Nieto. Los dos jugadores españoles ya habían jugado juntos anteriormente. Entre otras duplas llamativas, se encuentran: Lucas Bergamini-Javier Garrido; Pablo Cardona-Javier Leal y Valentino Libaak-Juan Tello.

Los intercambios en el cuadro femenino de pádel

Ariana Sánchez y Paula Josemaría, campeonas del FIP World Cup Pairs Kuwait 2025, no seguirán juntas en 2026. Josemaría jugará el próximo año con Beatriz “Bea” González, campeona junto a Claudia Fernández del Premier Pádel Finals 2025-Barcelona.

Claudia Fernández y Beatriz González no jugarán juntas en el inicio de 2026. Foto: X @premierpadel.

Como consecuencia de esta unión, Ari Sánchez formará dupla con la española Andrea Ustero, mientras que Fernández compartirá cancha con la portuguesa Sofía Araújo. Por último, Marta Ortega unirá fuerzas con la joven promesa española Martina Calvo.

Ránking masculino de pádel

1- Agustín Tapia (Argentina) - 19800 puntos

1- Arturo Coello (España) - 19800

3- Alejandro Galán (España) - 17320

3- Federico Chingotto (Argentina) - 17320

5- Franco Stupaczuk (Argentina) - 7905

6- Juan Lebron (España) - 7845

7- Jorge Nieto (España) - 6322

7- Miguel Yanguas (España) - 6322

9- Francisco Navarro (España) - 6115

10- Leandro Augsburguer (Argentina) - 5155

Ránking femenino de pádel

1- Delfina Brea (Argentina) - 18060

1- Gemma Triay (España) - 18060 puntos

3- Ariana Sánchez (España) - 14720

3- Paula Josemaría (España) - 14720

5- Beatriz González (España) - 13040

5- Claudia Fernández (España) - 13040

7- Sofía Araújo (Portugal) - 7030

8- Andrea Ustero (España) - 6625

9- Marta Ortega (España) - 6435

10- Tamara Icardo (España) - 6050