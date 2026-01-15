Clubes del fútbol argentino intentan mitigar lo máximo posible las consecuencias de los incendio en la Patagonia. Foto: Radio y Televisión Riojana

Los incendios en la Patagonia son motivo de preocupación en toda la República Argentina y los clubes no son ajenos a eso: varias entidades asumieron un rol activo y solidario frente a la emergencia. La respuesta colectiva volvió a reflejar el compromiso social de los clubes, que históricamente se involucran en situaciones límite.

No es la primera vez que el fútbol argentino se une ante una crisis. Durante la pandemia de coronavirus y en la catástrofe por las inundaciones en Bahía Blanca, clubes de Primera División y del ascenso coordinaron acciones solidarias, reuniendo y enviando alimentos, colchones y elementos de primera necesidad.

Incendios en Chubut. Foto: REUTERS

El primero en lanzar una campaña fue Rosario Central, que abrió puntos de recepción de donaciones para colaborar con las familias afectadas y con quienes trabajan en el combate del fuego. Luego se sumó River Plate que, a través de su fundación, impulsó una colecta de fondos e invitó a socios e hinchas a participar de la iniciativa solidaria. A la par, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield y All Boys pusieron en marcha campañas para recibir donaciones materiales, con el objetivo de asistir de manera directa a los damnificados.

Las entidades detallaron que se reciben insumos esenciales como tanques de agua, mangueras, alimentos no perecederos, agua mineral, ropa y otros elementos clave tanto para las familias afectadas como para los brigadistas que trabajan en la zona.

Los distintos puntos de recepción que ofrecen los clubes para colaborar con Chubut

Uno por uno, los datos necesarios para colaborar con las tareas de los bomberos que intentan apagar los focos de incendio en la Patagonia.

River Plate

Se puede sumar donaciones a la campaña de Fundación River y Red Solidaria a través de este link, para acompañar y colaborar con la reparación de daños.

All Boys

Sede (CABA): Mercedes 1951 – Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 / Sábados de 10:00 a 14:00

Localidad de Mercedes (PBA): Calle 314 y 121 – Todos los días, 24

Argentinos Juniors

Polideportivo Las Malvinas: Tronador 41, CABA – Todos los días de 12:00 a 22:00

Sede Fundación Social: Nazca 2511, CABA – Lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 20:00

BichoStore: Gavilán 2187, CABA – Lunes a viernes de 10:00 a 19:00

Vélez Sarsfield

Sede: Av. Juan B. Justo 9200, CABA – Lunes a sábados de 10:00 a 22:00

Rosario Central