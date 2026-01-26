Michael Schumacher. Foto: NA

Nueva información fue revelada sobre el estado de Michael Schumacher, uno de los más grandes pilotos de la historia del automovilismo, que sufrió un dramático accidente hace más de una década que afectó seriamente su estado de salud.

Según asegura el periodista Jonathan McEvoy, del diario británico Daily Mail, Schumacher ya no permanece postrado en una cama y puede moverse por la casa en una silla de ruedas. La información, en un caso rodeado por el hermetismo absoluto, causó revuelo en el mundo del deporte.

Así se lo habrían hecho saber a McEvoy fuentes cercanas a la familia del piloto, que reside en la urbanización Las Brisas, cerca de Andratx, en la isla de Mallorca. El expiloto continúa bajo cuidados médicos permanentes a sus 57 años, coordinados por su esposa Corinna y un equipo especializado, pero habría mostrado progresos físicos fundamentales que le permiten la movilidad dentro de sus propiedades.

Michael Schumacher.

Desde el accidente, el siete veces campeón de la Fórmula 1 no volvió a mostrarse en público. Además, la familia no comparte información sobre su salud y mantiene un perfil extremadamente bajo. Según el diario The Sun, su capacidad de comunicación está limitada y apenas podría interactuar mediante parpadeos. “Entiende algunas cosas de lo que ocurre a su alrededor, pero probablemente no todas”, afirmó una de las fuentes citadas por la prensa británica.

Cómo fue el accidente que arruinó la vida de Michael Schumacher

El 29 de diciembre de 2013, un año después de que termine su carrera como uno de los pilotos más ganadores de la Fórmula 1 con 7 campeonatos del mundo (siendo el único en superar hasta entonces a Juan Manuel Fangio), Schumacher sufriría un terrible accidente de esquí, mientras disfrutaba de las vacaciones junto con su familia.

Michael Schumacher esquiando. Foto: NA.

El siniestro ocurrió en la estación invernal de Méribel, en los Alpes franceses, al esquiar fuera de la pista entre las zonas de La Biche y Mauduit. El primer parte médico diagnosticó lesiones cerebrales serias, quedando en estado crítico. Tras sufrir dos operaciones médicas, tuvo que ser mantenido en coma inducido durante varios meses.

Según el doctor Johannes Peil, que lo atendió cuando en febrero de 2009 sufrió una grave caída en el Circuito de Cartagena, asegura que el cerebro del piloto ya “quedó dañado” cuando se estrelló en la curva 1 del trazado del mencionado circuito.

Flavio Briatore y Michael Schumacher. Foto: Agencia Noticias Argentinas / F1

Desde entonces, la familia mantiene estricta reserva sobre el estado del heptacampeón. La periodista alemana Sabine Kehm, manager de Michael y de su hijo, Mick, es la portavoz de la familia en el asunto y pidió, reiteradas veces, que respeten la privacidad del conductor.

Actualmente, el piloto mantiene internación domiciliaria en sus propiedades. Las referencias más confiables sobre la salud del “Káiser” han surgido, con el paso de los años, únicamente de su entorno íntimo: Corinna, sus hijos Mick y Gina, y Jean Todt, exjefe de Ferrari y uno de sus amigos más cercanos.