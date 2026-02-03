Messi, la única vez que vistió la camiseta de Newell's durante el festejo de un partido oficial. Foto: X/@TNTSportsAR

Newell’s Old Boys volvió a ilusionar a todo el fútbol argentino con una posibilidad que parece lejana, pero que en Rosario ya se piensa en serio: el regreso de Lionel Messi al club donde se formó.

En diálogo con TN, el vicepresidente primero de la institución, Juan Manuel Medina, confirmó que el club trabaja en un proyecto para que el campeón del mundo vista la camiseta rojinegra durante el primer semestre de 2027, aunque aclaró que por ahora no existe ningún acuerdo cerrado.

“Estamos trabajando en que Leo juegue en Newell’s en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”, señaló Medina, ingeniero agrónomo y una de las figuras políticas más relevantes del club. La declaración encendió rápidamente la expectativa de los hinchas, que sueñan con ver a Messi en el estadio Marcelo Bielsa antes del final de su carrera.

¿Messi se viste de rojinegro? Foto: X/@Somhiseremfcb

Lionel Messi a Newell’s: qué posibilidades hay

El dirigente explicó que la iniciativa no se limita únicamente al ámbito deportivo ni a las posibilidades económicas del club. “Es un proyecto que excede a Newell’s. Es un proyecto de la ciudad de Rosario, de la Provincia y del fútbol argentino”, remarcó, dando a entender que la eventual llegada de Messi tendría un impacto mucho más amplio, tanto simbólico como estructural.

Según detalló Medina, en la idea trabajan las máximas autoridades de cada uno de esos espacios, con el objetivo de generar las condiciones necesarias para que la presencia del mejor jugador del mundo sea viable. “Todo depende de lo que podamos ofrecer en materia de infraestructura y de un esquema deportivo competitivo”, explicó, marcando que el proyecto requiere un desarrollo integral y sostenido en el tiempo.

El vicepresidente también reveló que los primeros pasos se dieron en 2024, cuando se conformó la agrupación política UNEN, encabezada por Ignacio Boero, actual presidente del club, que se impuso en las elecciones de diciembre de 2025. “Desde ese momento se empezó a pensar este proyecto a largo plazo”, sostuvo. En ese camino, confirmó que ya existieron conversaciones con el entorno más cercano de Messi, aunque fue prudente respecto al estado de las negociaciones: “Se habló, se planteó la idea, pero hoy no hay definiciones”.

Lionel Messi tiene contrato vigente con el Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Mientras tanto, Messi continúa con su carrera en Inter Miami, donde tiene contrato vigente hasta el final de la temporada 2028 de la MLS. Desde su llegada en 2023, se transformó en la figura central del club y lideró la obtención de los dos primeros títulos de su historia: la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024. Además, fue elegido Mejor Jugador y Máximo Goleador de la Leagues Cup, y ganó el Premio Landon Donovan al MVP de la MLS 2024, con 36 contribuciones de gol en apenas 20 partidos.

En Rosario, el sueño sigue vivo. La posibilidad de que Messi cierre su carrera en Newell’s es, por ahora, un proyecto silencioso, pero cargado de ilusión.