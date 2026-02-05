River habilitará la venta de alcohol en el Monumental ante Tigre:

Escudo de River en el estadio Monumental.

River dará un paso inédito en el fútbol argentino y abrirá una nueva etapa en la organización de los espectáculos deportivos. Este sábado 7 de febrero, durante el partido frente a Tigre, el Estadio Monumental será el primero del país en habilitar la comercialización de bebidas alcohólicas en pleno desarrollo del encuentro como parte de una prueba piloto avalada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa fue promovida por la propia institución y busca avanzar hacia un esquema de gestión más moderno, en línea con prácticas habituales en el fútbol internacional y bajo un régimen de controles estrictos y segmentados. La venta de alcohol estará restringida a áreas específicas y no alcanzará al público general, ya que solo se permitirá en sectores preferenciales, con seguimiento individual de cada operación y acceso limitado.

El consumo de cerveza podrá adquirirse únicamente en los siguientes espacios VIP del estadio:

Palcos 360

Espacios de Hospitalidad

Espacio Quilmes – San Martín

Espacio Quilmes – Belgrano

Espacio Quilmes – Centenario

Espacio Quilmes – Sívori

Cabe remarcar que todos estos sectores cuentan con cupos reducidos, controles de ingreso, recorridos internos delimitados y supervisión constante.

Estadio Mas Monumental. Foto: Gabriel Sotelo via Reuters Conne

Cómo funcionará la venta de alcohol en River - Tigre

El esquema diseñado por River contempla un protocolo riguroso:

Preventa obligatoria a través de RiverID, disponible hasta ocho horas antes del inicio del partido.

Compra nominal, con validación de identidad y edad.

Exclusivo para mayores de 18 años.

Límite de dos cervezas por persona.

En los palcos, la adquisición quedará a cargo del responsable del espacio, de acuerdo con la cantidad de butacas.

En las áreas de hospitality se habilitará la venta adicional en el lugar, siempre bajo control de una aplicación que monitorea los topes individuales.

En paralelo, seguirá totalmente prohibido el ingreso y consumo de alcohol en las tribunas generales. Desde el club subrayan que se trata de una experiencia inicial “limitada, restrictiva y trazable”, respaldada por múltiples medidas de seguridad: señalización visible con normas de consumo, pulseras identificatorias en los Espacios Quilmes, personal de control en accesos, molinetes exclusivos y protocolos internos ante eventuales infracciones.

Stefano Di Carlo (derecha) junto a Marcelo Gallardo. Foto: X @RiverPlate

El operativo también contará con la participación de la Ciudad, que realizará monitoreos permanentes y controles de alcoholemia obligatorios a la salida del estadio. River fue seleccionado para encabezar esta prueba por reunir condiciones particulares de infraestructura y seguridad -es el único estadio del país con sistema FaceID- y por sus antecedentes recientes sin incidentes.

La iniciativa tendrá el objetivo de replicar este tipo de experiencias vigentes en ligas como las de Alemania, Inglaterra, Francia, Portugal, Estados Unidos y Brasil, donde la venta de alcohol en los estadios es habitual bajo distintos marcos regulatorios.