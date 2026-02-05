Cuál es el evento más caro para asistir Foto: @TorresErwerle

Estados Unidos viene consolidándose como uno de los principales candidatos a tener en cuenta a la hora de hospedar un evento deportivo de máximo calibre. Con su reciente desembarco en el mundo del fútbol, donde organizó la Copa América 2024, el Mundial de Clubes 2025 y coanfitrionará el Mundial 2026; sumó un deporte más a su inventario, donde ya figuraban el Super Bowl, la NBA y las Grandes Ligas de Béisbol.

Por supuesto que las finales de estos torneos resultan en eventos gigantes, multimillonarios y sumamente atractivos, que aglutinan a miles de personas en el estadio y millones tras el televisor, pero ¿cuál es el más caro para asistir?

Superbowl

Cuánto cuestan las entradas del Super Bowl

El Super Bowl es el evento deportivo más importante de Estados Unidos, y el precio para sus entradas arranca en los US$7.200, aunque en algunos casos alcanza los US$35.000, en compra directa con la NFL. Sin embargo, los precios varían según la oferta y la demanda o los equipos finalistas.

Cuánto cuestan las entradas del Mundial 2026

Por otro lado, la final de la Copa del Mundo también aplicará una estrategia de precios dinámicos, según la cual el valor de las entradas no es fijo. Según informó la FIFA, los precios de la final rondarían entre los US$1825 y los US$6730. Sin embargo, dependiendo de los equipos que lleguen a la final, su precio puede ascender.

La Copa del Mundo. Foto: REUTERS

Por lo tanto, si nos basamos únicamente en el precio de las entradas, podemos concluir que el Supertazón es marcadamente más inaccesible que la final del Mundial.

SuperBowl o Mundial: fechas, sedes y curiosidades.

El Super Bowl se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, ubicado en California. Su característico show de medio tiempo, que ya fue exportado al Mundial de Clubes y, seguramente, se repita en el de Selecciones, estará a cargo de Bad Bunny.

También estarán presentes Green Day, Charlie Puth y Coco Jones. Puede verse en vivo por NBC o a través de Peacock, el servicio de streaming estadounidense.

Por otro lado, el Mundial será alojado por tres sedes distintas: México, Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, el grueso de los partidos se jugará en el país presidido por Donald Trump.

MetLife Stadium

Aunque la inauguración será en el Estadio Azteca de México, entre los locales y Sudáfrica, el partido más importante, la final por el título, se disputará en el Met Life Stadium de Nueva York, el 19 de julio.

