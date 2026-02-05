Super Bowl o final del Mundial 2026: ¿cuál es el evento deportivo más caro del mundo?
Estados Unidos se posiciona como epicentro deportivo, alojando eventos de gran magnitud como el Super Bowl y el Mundial 2026. Las entradas de ambos alcanzan cifras estratosféricas, pero ¿cuál es, verdaderamente, el más caro?
Estados Unidos viene consolidándose como uno de los principales candidatos a tener en cuenta a la hora de hospedar un evento deportivo de máximo calibre. Con su reciente desembarco en el mundo del fútbol, donde organizó la Copa América 2024, el Mundial de Clubes 2025 y coanfitrionará el Mundial 2026; sumó un deporte más a su inventario, donde ya figuraban el Super Bowl, la NBA y las Grandes Ligas de Béisbol.
Por supuesto que las finales de estos torneos resultan en eventos gigantes, multimillonarios y sumamente atractivos, que aglutinan a miles de personas en el estadio y millones tras el televisor, pero ¿cuál es el más caro para asistir?
Cuánto cuestan las entradas del Super Bowl
El Super Bowl es el evento deportivo más importante de Estados Unidos, y el precio para sus entradas arranca en los US$7.200, aunque en algunos casos alcanza los US$35.000, en compra directa con la NFL. Sin embargo, los precios varían según la oferta y la demanda o los equipos finalistas.
Cuánto cuestan las entradas del Mundial 2026
Por otro lado, la final de la Copa del Mundo también aplicará una estrategia de precios dinámicos, según la cual el valor de las entradas no es fijo. Según informó la FIFA, los precios de la final rondarían entre los US$1825 y los US$6730. Sin embargo, dependiendo de los equipos que lleguen a la final, su precio puede ascender.
Por lo tanto, si nos basamos únicamente en el precio de las entradas, podemos concluir que el Supertazón es marcadamente más inaccesible que la final del Mundial.
SuperBowl o Mundial: fechas, sedes y curiosidades.
El Super Bowl se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, ubicado en California. Su característico show de medio tiempo, que ya fue exportado al Mundial de Clubes y, seguramente, se repita en el de Selecciones, estará a cargo de Bad Bunny.
También estarán presentes Green Day, Charlie Puth y Coco Jones. Puede verse en vivo por NBC o a través de Peacock, el servicio de streaming estadounidense.
Por otro lado, el Mundial será alojado por tres sedes distintas: México, Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, el grueso de los partidos se jugará en el país presidido por Donald Trump.
Aunque la inauguración será en el Estadio Azteca de México, entre los locales y Sudáfrica, el partido más importante, la final por el título, se disputará en el Met Life Stadium de Nueva York, el 19 de julio.
En qué ciudades se jugará el Mundial 2026
- Canadá: Toronto y Vancouver.
- México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
- EE. UU.:Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami Gardens, Nueva York/Nueva Jersey (East Rutherford), Filadelfia, San Francisco - Área de la Bahía (Santa Clara) y Seattle.