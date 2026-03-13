Actual entrenador del Sevilla Foto: @Offsider_ES

Matías Almeyda sorprendió en la previa del partido entre Sevilla y Barcelona con un mensaje que trascendió lo futbolístico. El entrenador argentino usó parte de la conferencia de prensa para hablar del rol del deporte en un en medio del conflicto en Medio Oriente.

El director técnico que dirige a Sevilla explicó que el fútbol genera emociones profundas y que para muchos, es una fuente de contención. También destacó que su propia vida cambió gracias a este deporte, que le permitió viajar, conocer culturas y construir una carrera que, según reconoció, de otra manera no habría imaginado.

“El fútbol tiene algo que es muy lindo, que despierta sentimientos. El fútbol para mí, bien utilizado, es un remedio para mucha gente, como lo es para muchos de nosotros. Aparte, el fútbol, ¿a cuántos nos da de comer? Qué gratitud, ¿no? Esto de que el fútbol nos permita conocer, por lo menos a mí, diferentes culturas, otros países, viajar en avión, conocer a otras personas, comer cosas ricas... La verdad, si no hubiese sido por el fútbol, hubiese hecho otro trabajo, que no sé cuál iba a ser. Eso es lo lindo del fútbol", reflexionó el campeón de la Copa Libertadores 1996 con River.

El entrenador argrentino lo hizo mientras brindaba una conferencia de prensa.

Luego llevó la charla a otro terreno, ya que aseguró que el fútbol refleja a las sociedades y que seguir adelante como si nada estuviera pasando habla de una desconexión colectiva. “Hay guerras y nosotros estamos analizando un partido”, apuntó.

“Eso quiere decir que no nos importa nada. Esa es la parte triste que tiene esto, que el negocio tiene que seguir y todo va. Hay una guerra y yo me estoy rompiendo la cabeza a ver cómo va a hacer el equipo para ir a jugar (a Barcelona). Entonces, pasamos de algo muy lindo a algo que prácticamente es casi inhumano", remató.

El exfutbolista nacido en la localidad bonaerense de Azul continuó: “Porque decís: ‘Y si cada cohete de estos que tiran vale 50 millones de euros’, creo que es lo que gastaron. Y después decimos: ‘Pero en África hay hambre’. Me pregunto: ¿por qué en vez de tirar esos cohetes no llevamos 50 millones de euros en arroz o en educación, no? Seguimos viviendo un mundo que es un mundo para uno mismo".

Matías Almeyda, nuevo entrenador del Sevilla. Foto: X SevillaFC

“El Pelado” contó que intenta recuperar pequeños gestos que considera esenciales en el deporte. Por eso suele invitar a personas a los entrenamientos y darles valor a quienes buscan una foto o un momento de cercanía con el plantel.

“Yo hace 30 años venía y había hinchas mirando los entrenamientos. Digo: ‘Qué feo que se perdió eso ¿no?’ Lo perdimos entre todos. ¿Volverá eso o no? Porque nos preocupamos siempre por otras cosas, pero no por la esencia del folclore del fútbol. A mí me gustaría que vuelva ese folclore del juego, que la gente disfrute de estar más juntos.

Cómo viene el Sevilla del Matías Almeyda en La Liga

El Sevilla marcha decimocuarto en La Liga, a 6 puntos de las posiciones de descenso a la segunda categoría del fútbol español. En los últimos 5 partidos consiguió nada más que una victoria, y empató el resto de encuentros.

El próximo 15 de marzo a las 12:30 hora argentina, enfrentará al Barcelona en el Camp Nou por la fecha 28 del campeonato local. Los catalanes vienen afilados, le sacan cuatro puntos a su inmediato perseguido, el Real Madrid, y buscan un triunfo que los encarrile de cara a obtener el trofeo.