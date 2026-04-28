Tolima Vs Coquimbo Unido Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Tolima vs. Coquimbo Unido, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Martes, 28/04/2026, a partir de las 23:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Manuel Murillo Toro, ubicado en Ibagué.

¿Por dónde ver en vivo Tolima vs. Coquimbo Unido, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Tolima y Coquimbo Unido se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Tolima vs. Coquimbo Unido, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Daronco, Anderson, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Tolima choca ante Coquimbo Unido, en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio Manuel Murillo Toro ya está lista para que el balón comience a moverse a las 23:00, y tú no te lo puedes perder.