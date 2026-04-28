Sporting Cristal vs. Junior EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026
Sigue en directo el partido entre Sporting Cristal y Junior por la Copa Libertadores 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Junior, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Martes, 28/04/2026, a partir de las 23:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Nacional de Lima, ubicado en Lima.
¿Por dónde ver en vivo Sporting Cristal vs. Junior, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Sporting Cristal y Junior se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Sporting Cristal vs. Junior, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ramírez, Maximiliano, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Sporting Cristal recibe a Junior por Copa Libertadores 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Nacional de Lima y el pitazo inicial se escuchará a las 23:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
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