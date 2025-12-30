Único en el fútbol argentino: el club de la Liga Profesional que organizó un crucero pensado para los socios

Un barco que desembarcará en distintas ciudades de Brasil y Montevideo, Uruguay, es exclusivo para socios de un equipo del interior del país. De qué se trata.

Uno de los cruceros más impresionantes en Sudamérica. Foto: Wikipedia.

Talleres de Córdoba volvió a marcar un hito fuera de la cancha y se convirtió en el único club del fútbol argentino en organizar un crucero exclusivo para sus socios. La iniciativa, inédita a nivel local, busca fortalecer el vínculo con los hinchas a través de una experiencia turística y emocional que combina pasión futbolera, entretenimiento y convivencia en alta mar.

La propuesta fue impulsada por el propio club y está pensada especialmente para socios y socias albiazules que quieran vivir una vivencia distinta, lejos del estadio pero con el mismo sentido de pertenencia. El viaje se realizará a bordo de un crucero de primer nivel y contará con una agenda cargada de actividades relacionadas con la historia, la identidad y los ídolos de Talleres.

Un crucero exclusivo para socios de la T. Foto: Talleres de Córdoba

Según detalló la institución, el objetivo del proyecto es seguir innovando en la relación con su masa societaria, ofreciendo beneficios diferenciales y experiencias que trasciendan lo deportivo. En ese marco, el “crucero albiazul” se presenta como una apuesta fuerte al sentido de comunidad, con espacios de encuentro entre hinchas, dirigentes y figuras emblemáticas del club.

Además del componente recreativo, la iniciativa también apunta a posicionar a Talleres como un club moderno, con una mirada integral sobre el rol social y cultural de la institución, algo que ya viene desarrollando con distintas acciones fuera de la cancha.

Una experiencia albiazul en alta mar

La propuesta incluye un paquete cerrado pensado exclusivamente para socios, con un valor de USD 1299, que contempla nueve noches a bordo del MSC Fantasia. Durante el viaje, los participantes podrán disfrutar de eventos y encuentros con jugadores icónicos del club, además de un kit de bienvenida personalizado.

El cronograma suma una fiesta temática albiazul, una cena especial denominada “Enamorados de Ti”, y actividades diarias para toda la familia. También habrá propuestas más ligadas al fútbol, como torneos de penales, meet & greet y firma de autógrafos.

El paquete incluye todas las comidas, tasas, propinas y seguro, lo que convierte a la experiencia en una propuesta integral que combina turismo, entretenimiento y pasión por Talleres, en un formato que no tiene precedentes en el fútbol argentino.

El cronograma del viaje en crucero exclusivo para socios de Talleres