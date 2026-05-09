Talleres vs. Belgrano EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Apertura 2026
Sigue en directo el partido entre Talleres y Belgrano por el Torneo Apertura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Talleres vs. Belgrano, por Torneo Apertura 2026?
El partido se juega este Sábado, 09/05/2026, a partir de las 16:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en Córdoba.
¿Por dónde ver en vivo Talleres vs. Belgrano, por Torneo Apertura 2026?
El encuentro entre Talleres y Belgrano se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Talleres vs. Belgrano, por Torneo Apertura 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Herrera, Darío, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Talleres y Belgrano por Torneo Apertura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 16:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
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