Palmeiras Vs Junior Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Junior, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Jueves, 28/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Allianz Parque, ubicado en São Paulo.

¿Por dónde ver en vivo Palmeiras vs. Junior, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Palmeiras y Junior se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Palmeiras vs. Junior, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Garay Reyes, Cristián, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Palmeiras recibe a Junior por Copa Libertadores 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Allianz Parque y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!