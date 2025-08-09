El Banco Central aprobó el uso de cheques electrónicos en dólares

Según explicó la entidad, “la medida se enmarca en la política del gobierno nacional de promover la competencia de monedas, como así también en las políticas promovidas desde el BCRA de mayor oferta de servicios y productos financieros por parte de los bancos”.

Banco Central. Foto: NA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que volverá a permitir la apertura de cuentas corrientes en dólares, exclusivamente para operar con cheques electrónicos (ECHEQ).

Banco Central; BCRA. Foto: NA

En tanto, se indicó que debido a que la implementación de los ECHEQ en dólares requiere adaptaciones de los sistemas de las entidades y de compensación, “se prevé un plazo hasta el 1 de diciembre de 2025 para que se completen las adecuaciones necesarias”.

“El ECHEQ demostró ser una herramienta de financiamiento especialmente relevante para las MiPyMEs, porque facilita su negociación al realizarse de forma electrónica y remota, reduciendo costos operativos, de traslado y verificación de documentos”, indica el comunicado de la entidad.

Esta medida se suma a otras aprobadas por el BCRA a comienzos de año, como la de realizar pagos con tarjetas de débito en dólares, el QR interoperable para pagos con tarjeta de débito en pesos y dólares, y la creación del DEBIN programado para pagos en cuotas tanto en pesos como en dólares.

Todas estas determinaciones, según el Banco Central, están “destinadas a fomentar la competencia de monedas y permitir que las personas y los comercios utilicen la moneda que deseen en sus transacciones cotidianas”.