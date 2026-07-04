Cómo acceder a la Central de Deudores del Banco Central y enterarte de tu situación financiera

Deudas Foto: Diario La Posta

La Central de Deudores es una base de datos pública y gratuita que permite a los ciudadanos conocer su historial crediticio y situación financiera. Se trata de un informe mensual que realizan las distintas entidades financieras y billeteras virtuales y que presentan ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre el comportamiento de pago de sus clientes, tanto en cuanto a tarjetas de crédito, préstamos personales y créditos otorgados.

En concreto, la Central de Deudores compone una imagen de cómo el sistema financiero ve a un cliente. Además, funciona como referencia para los distintos bancos a la hora de decidir si otorgar o no un crédito a una persona.

En qué situaciones califica la Central de Deudores a los morosos

Lo que se puede visualizar en la plataforma del Banco Central es el monto de la deuda que tiene la persona con una o varias entidades bancarias y cuáles son. También se puede saber si cuenta con días de atraso. Este dato es clave porque el BCRA califica en cinco situaciones distintas al deudor en caso de que se le haya informado de la existencia de una mora:

Situación 1- Nivel Normal: La deuda con bancos o billeteras virtuales está siendo abonada en tiempo y forma.

Situación 2- Con Seguimiento Especial : Existe un retraso en el pago de la deuda de entre 31 a 90 días. El BCRA lo califica como riesgo bajo.

Situación 3- Con Problemas: El deudor tiene un atraso de pago de entre 90 y 180 días. En este caso, el riesgo es medio .

Situación 4- Alto Riesgo de Insolvencia: El cliente posee un atraso más de 180 días y hasta 1 año.

Situación 5 - Irrecuperable: El atraso del pago lleva más de 1 año.

La información de la Central de Deudores del Banco Central cuenta con un historial de hasta 24 meses sobre todos los movimientos financieros de una persona.

Deudas Foto: Diario Hoy

Cómo acceder a la Central de Deudores

Ingresar a la Central de Deudores del BCRA es muy sencillo. Solo hay que acceder a la página oficial del Banco Central y colocar en el buscados “Central de Deudores”.

Una vez dentro de la web, hay que poner el CUIT o CUIL personal y dar clic. De esa manera, cualquier cliente tendrá la posibilidad de visualizar su historial crediticio de los últimos 24 meses y enterarse en qué situación se encuentra.

Para ingresar a la Central de Deudores solo se necesita CUIT o CUIL. Foto: 0223

¿Qué hay que hacer para cambiar de situación en la Central de Deudores?

En caso de que existan pagos atrasados, y en la Central de Deudores una persona figure de situación de 2 en adelante, debe comunicarse de manera urgente con el banco para pagar la deuda u organizar su situación financiera a través de algún tipo de refinanciación, aunque, por supuesto, eso dependerá del caso de cada cliente y de la mora que posee.