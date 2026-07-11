Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Reforma del Banco Central: tras el anuncio, qué analiza Javier Milei sobre su plan de dolarización

El presidente detalló los principales puntos de la propuesta, con la que busca darle mayor independencia al organismo. En que consiste y cómo avanzaría hacia uno de sus promesas de campaña.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Javier Milei.
Javier Milei. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Javier Milei dio detalles de la reforma del Banco Central, que apunta a eliminar la posibilidad de que la política “estafe a los argentinos” con el déficit fiscal y fustigó a los ex mandatarios de la entidad, Marcó del Pont y Daniel Pesce, por los cambios que se introdujeron durante el kirchnerismo.

“La carta orgánica que hizo el kirchnerismo está diseñada para que usted pase por el Banco Central, levante la mano y le tiren con un fajo de dinero”, aseguró.

En una entrevista radial, el jefe de Estado afirmó que el primer aspecto de la reforma es “quitarle la actual función al Banco Central de cinco objetivos y por el cual puede emitir por cualquier cosa”. En ese sentido precisó que “el único objetivo pasará a ser preservar el valor de la moneda”.

Banco Central. Foto: NA

Como segundo punto marcó “la prohibición total y absoluta de financiar al fisco” tanto de “manera directa como indirecta”.

Contenido Recomendado

El Gobierno busca eliminar los subsidios de Zona Fría en más de 55 ciudades bonaerenses:el resto de los proyectos que quiere aprobar en el Congreso

El Gobierno busca eliminar los subsidios de Zona Fría en más de 55 ciudades bonaerenses: el resto de los proyectos que quiere aprobar en el Congreso

El Gobierno redujo los fondos a las provincias y llegó al piso más bajo desde 2005:cuáles recibieron los mayores montos

El Gobierno redujo los fondos a las provincias y llegó al piso más bajo desde 2005: cuáles recibieron los mayores montos

“La política no va a poder abusar más de esta herramienta que ha estafado a los argentinos”, enfatizó el presidente.

Milei afirmó que, si se viola la independencia del Banco Central, “debería ir preso el directorio de banco que lo avale eso, el Poder Ejecutivo y los diputados y senadores que hagan ese tipo de desastres”.

Javier Milei. Foto: EFE

Al ser consultado sobre si el Congreso votaría en su propia contra, contestó: “Que le expliquen a los argentinos que los quieren seguir estafando. Esto es cambiar una ley que trajo 90 años de decadencia de los argentinos”.

Como tercer aspecto subrayó un respaldo contundente a la gobernanza del Banco Central y en ese sentido indicó que la idea es que “no se puede echar de cualquier manera al presidente y al directorio”.

“Vamos a trabajar para que los políticos populistas no los puedan remover fácil”, señaló el jefe de Estado.

Banco Central; BCRA. Foto: NA
Banco Central; BCRA. Foto: NA

El cuarto punto que remarcó el presidente es limitar el reparto de utilidades, para que esto no derive en una emisión de dinero a través del reparto de dividendos ficticios.

El quinto punto es eliminar las Letras Intransferibles del Tesoro al Banco Central, proceso que se inició en las últimas semanas.

En el entorno de Milei consideran que la actual gestión avanzó con todas las flexibilizaciones para fomentar el uso de divisas como el dólar, pero remarcan que no van a forzar una dolarización, sino que la única forma de que suceda es que se dé naturalmente por voluntad de los individuos.

Javier MileiBanco CentralDolarización
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Manu Chao alzó la voz y habló sobre la Ley de Glaciares en Argentina:“No podemos permitirlo, el agua no se negocia”

    Manu Chao alzó la voz y habló sobre la Ley de Glaciares en Argentina: “No podemos permitirlo, el agua no se negocia”

  2. Estados Unidos saludó a Argentina por el 9 de Julio y destacó la alianza estratégica con el gobierno de Milei como un “socio indispensable”

    Estados Unidos saludó a Argentina por el 9 de Julio y destacó la alianza estratégica con el gobierno de Milei como un “socio indispensable”

  3. El Gobierno busca eliminar los subsidios de Zona Fría en más de 55 ciudades bonaerenses:el resto de los proyectos que quiere aprobar en el Congreso

    El Gobierno busca eliminar los subsidios de Zona Fría en más de 55 ciudades bonaerenses: el resto de los proyectos que quiere aprobar en el Congreso

  4. La Provincia acordó con los gremios docentes un aumento salarial del 7%

    La Provincia acordó con los gremios docentes un aumento salarial del 7%

  5. El Gobierno redujo los fondos a las provincias y llegó al piso más bajo desde 2005:cuáles recibieron los mayores montos

    El Gobierno redujo los fondos a las provincias y llegó al piso más bajo desde 2005: cuáles recibieron los mayores montos
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Reforma del Banco Central:tras el anuncio, qué analiza Javier Milei sobre su plan de dolarización

Reforma del Banco Central: tras el anuncio, qué analiza Javier Milei sobre su plan de dolarización

El Gobierno busca eliminar los subsidios de Zona Fría en más de 55 ciudades bonaerenses:el resto de los proyectos que quiere aprobar en el Congreso

El Gobierno redujo los fondos a las provincias y llegó al piso más bajo desde 2005:cuáles recibieron los mayores montos

El día después en el Gobierno:cómo impactaron los dichos del arzobispo García Cuerva en el Tedeum del 9 de julio

Economía

Cómo cambió el consumo en Argentina durante el Mundial:qué compran los hinchas antes de cada partido

Cómo cambió el consumo en Argentina durante el Mundial: qué compran los hinchas antes de cada partido

ANSES confirmó nuevos límites para SUAF:quiénes pierden el beneficio en julio

Cancelaciones de vuelos en Flybondi:cómo anotarse al amparo colectivo para pasajeros afectados

Revés para Techint y Sacde:perdieron un nuevo contrato en Vaca Muerta y la licitación quedó en manos de una empresa italiana y el dueño del Inter Miami

Internacionales

El Pentágono desclasificó 40 archivos secretos de ovnis:videos de las fuerzas armadas, audios y el misterio en una planta nuclear

El Pentágono desclasificó 40 archivos secretos de ovnis: videos de las fuerzas armadas, audios y el misterio en una planta nuclear

Descubrieron en Uruguay un nuevo dinosaurio gigante:habitó hace 83 millones de años y lo llamaron “El Protector”

Terror en un vuelo de Ryanair:una pieza del motor rompió una ventanilla y un pasajero fue parcialmente succionado

Venezuela le reclama al rey Carlos III por un valioso recurso para atender la emergencia por los terremotos