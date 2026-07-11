Cuánto sale una picada para alentar a la Selección Argentina y qué conviene más: comprarla hecha o prepararla en casa

La propuesta ideal para alentar a la Selección Argentina. Foto: Comercializadora Morres

La fiebre mundialista vuelve a sentirse y, con cada partido de la Selección Argentina, miles de hinchas buscan el acompañamiento ideal para compartir con amigos o familia. En ese escenario, la picada se convirtió en uno de los clásicos infaltables: es sencilla de preparar y resulta una opción práctica para disfrutar de los encuentros.

Con la clasificación de la Albiceleste a los cuartos de final del Mundial 2026, muchos ya comenzaron a organizar el menú para el partido contra Suiza, que tendrá lugar este sábado a las 22 horas. Sin embargo, armar una buena tabla de fiambres y quesos implica tener en cuenta los precios de cada producto y la cantidad de personas que participarán. A continuación, te contamos cuánto presupuesto necesitás teniendo en cuenta la cantidad de personas.

Comprar una picada ya preparada puede costar entre $35.000 y más de $150.000, mientras que armarla en casa permite ajustar el presupuesto y elegir los ingredientes. Foto: Freepik.

¿Cuánto sale comprar una picada ya armada en julio 2026?

El valor de una picada lista para consumir depende principalmente de tres factores: el tamaño, la calidad de los productos incluidos y el comercio donde se compre. En líneas generales, los precios del mercado se ubican en los siguientes rangos:

Picadas chicas o medianas (para 2 a 4 personas): suelen costar entre $35.000 y $50.000 en locales especializados.

Picadas grandes (para grupos de 5 a 10 personas): los precios pueden variar entre $90.000 y $120.000 .

Picadas premium: aquellas que incluyen productos gourmet, mayor variedad o ingredientes exclusivos pueden superar los $150.000.

La diferencia de precio suele estar marcada por la cantidad de fiambres, el tipo de quesos elegidos y la incorporación de productos especiales como embutidos artesanales, frutos secos o conservas.

Jamón, salame, quesos, aceitunas y grisines integran la clásica picada futbolera, cuyos precios pueden consultarse en supermercados y fiambrerías antes de cada partido. Foto: Freepik.

El ejemplo de las grandes marcas: cuánto salen los combos preparados

Para quienes buscan una alternativa rápida y sin tener que elegir producto por producto, algunas fiambrerías ofrecen combos armados especialmente pensados para reuniones.

Entre las opciones disponibles aparecen tablas que incluyen ingredientes como aceitunas verdes rellenas, lomo ahumado, queso fontina suizo La Paulina, queso Mar del Plata de campo, queso azul, salame criollo y longaniza casera.

Diferencia de precios entre una picada "premium" y una "tradicional". Foto: Estancia San Francisco.

Como referencia, los valores de los combos tradicionales en Estancia San Francisco son:

Picada chica: $34.999,99.

Picada mediana: $48.999,99.

Picada grande: $92.999,99.

Este tipo de opción permite resolver la compra en un solo paso y calcular mejor las porciones para cada invitado.

La opción casera: cuánto se puede ahorrar armando la picada en casa

Para quienes buscan reducir gastos, comprar los ingredientes por separado suele ser una alternativa más económica y flexible. El armado casero permite elegir qué productos sumar y ajustar la cantidad según el presupuesto disponible. Una estimación general indica que con alrededor de $15.000 por persona se puede preparar una picada equilibrada con fiambres básicos, quesos, aceitunas y algunos snacks complementarios.

Con promociones y compras planificadas, la opción casera puede representar un ahorro importante frente a las tablas listas para consumir que ofrecen los comercios especializados. Foto Unsplash.

Tomando como referencia los precios publicados en Coto Digital, una picada básica para cuatro personas puede incluir:

Jamón cocido feteado: desde $11.899 por kilo.

Salame tipo milán o criollo: entre $17.500 y $24.900 por kilo, según la marca.

Queso Pategrás: alrededor de $28.451 por kilo.

Aceitunas verdes: desde $840 el envase de 220 gramos, con opciones que rondan los $1.400 para presentaciones de 300 gramos.

Grisines o galletitas para copetín: desde $1.700 el paquete, dependiendo de la marca y las promociones vigentes.

Además, comprar de manera individual permite aprovechar promociones y comparar precios entre supermercados, almacenes y fiambrerías. Con esas referencias, una compra así demanda una inversión cercana a $30.000-$35.000, suficiente para compartir entre cuatro personas.

Consejos para organizar la picada antes del partido de Argentina

Más allá de la opción elegida, la clave para evitar gastos de último momento es anticipar las compras. Los días de partido suelen aumentar la demanda en supermercados y comercios de cercanía, especialmente durante las horas previas al inicio del encuentro.

A medida que avanza el Mundial 2026, crece la demanda de fiambres y quesos en la previa de los partidos de la Selección Argentina, especialmente para las reuniones entre familiares y amigos. Foto: iProfesional

Para los partidos nocturnos, una buena estrategia es definir con anticipación la cantidad de invitados, calcular aproximadamente entre 150 y 250 gramos de comida por persona y comprar los productos con tiempo para evitar faltantes.

Con el Mundial 2026 en marcha, la picada vuelve a ocupar un lugar protagonista en las reuniones futboleras: una tradición argentina que combina comida, amigos y la ilusión de acompañar a la Selección en cada desafío.