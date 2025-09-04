Alianza estratégica: Carrefour compró una reconocida cadena de supermercados

El anuncio llega en un momento en que está evaluando opciones de venta o asociación, mientras concentra sus esfuerzos en los mercados de Francia, España y Brasil.

En pleno proceso de búsqueda de un socio o posible venta de su operación en Argentina, Carrefour anunció la adquisición de 16 sucursales de la cadena Super A, con fuerte presencia en Mendoza. Las nuevas tiendas operarán bajo el formato Carrefour Express a partir de septiembre.

Según informó la empresa, los 60 empleados de estas sucursales se incorporarán a la nómina de la multinacional, que actualmente cuenta con más de 17.000 trabajadores en el país. “Somos la única cadena de supermercados con más de 700 locales propios en Argentina. Con esta compra, duplicamos las aperturas previstas para Express durante todo el año”, destacó David Collas, director ejecutivo de Carrefour Argentina.

La compañía también informó que, con la inauguración de un Carrefour Express en el centro de Córdoba, ya supera las 500 sucursales de este formato en el país. Este año, además, abrió 18 nuevas tiendas Express, incluyendo las primeras sucursales en Salta. Estas acciones forman parte del plan de expansión 2025-2027, que contempla la apertura de 100 nuevas sucursales y la generación de 2.500 empleos, con una inversión estimada de 300 millones de dólares.

Proceso de venta y búsqueda de socios

El anuncio llega en un momento en que Carrefour Argentina está evaluando opciones de venta o asociación, mientras concentra sus esfuerzos en los mercados de Francia, España y Brasil. Fuentes cercanas al proceso indicaron que se trata de una etapa inicial que podría extenderse durante varios meses y que no garantiza la venta de la operación local, asegurando que la continuidad del negocio y los empleos no están en riesgo.

El procedimiento contempla primero la elaboración de un short list de potenciales compradores, seguida de la revisión del data room, donde se presentan los números de la compañía. Solo después de estas etapas se abrirá la presentación de ofertas formales.

Entre los interesados en la operación se mencionan empresas y fondos como Coto, Día, Changomás, Grupo One, Inverlat, Newsan y La Anónima.

Trayectoria de Carrefour en Argentina

Carrefour llegó al país en 1982, inaugurando su primer hipermercado en San Isidro, y rápidamente se consolidó como una de las cadenas líderes del mercado. Durante los años 90, la empresa se afianzó y aprovechó el auge del consumo para posicionarse como uno de los negocios más rentables del grupo francés a nivel mundial. Actualmente, con ventas cercanas a los US$6.000 millones anuales y más de 17.000 empleados, Carrefour mantiene su liderazgo con la mayor presencia de sucursales a nivel nacional.