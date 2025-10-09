Los bancos del país cierran 72 horas por el feriado: qué operaciones no se podrán hacer durante el fin de semana largo

Las entidades bancarias cerrarán a partir de este viernes 10 de octubre por el feriado correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que fue movido por una disposición del Gobierno.

Bancos; entidades bancarias. Foto: NA (Marcelo Capece)

Los bancos de la República Argentina permanecerán cerrados durante 72 horas. La medida será en las sucursales de cada una de las entidades que se extienden a lo largo y ancho de todo el país.

Teniendo en cuenta esto, los bancos cerrarán a partir de este viernes 10 de octubre por el feriado correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que fue movido por una disposición del Gobierno.

Día del Respeto y la Diversidad Cultural Foto: Unsplash.

No obstante, las entidades bancarias volverán a funcionar según sus cronogramas habituales en las sucursales el lunes 13 de octubre, ya que durante los fines de semana no se brinda atención al público.

Por este motivo, los bancos de la República Argentina no abrirán durante el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre por lo que la actividad cotidiana se reabrirá el lunes entrante.

¿Qué operaciones no se pondrán hacer en los bancos?

Durante los días de cierre, todas trámites que deban hacerse de manera presencial no podrán realizarse en las sucursales. Además, tampoco se podrán hacer las gestiones telefónicas.

Las únicas operaciones que estarán disponibles son aquellas que puedan hacerse a través del home banking y que no requieran de la atención del personal bancario.

Los cajeros automáticos estarán habilitados para los retiros de dinero en efectivo. Foto: NA (Damián Dopacio)

Por otro lado, los cajeros automáticos estarán habilitados para los retiros de dinero en efectivo, la realización de transferencias y los movimientos permitidos por dichas terminales.

¿Por qué es feriado este viernes 10 de octubre?

El Gobierno anunció que el feriado correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural fue movido del domingo 12 de octubre al viernes 10 de octubre con el objetivo de fomentar el turismo y brindarle a la población un fin de semana largo.

La medida se aplicó ya que se trata de un feriado de carácter trasladable, lo cual permitió que se realice la modificación en el calendario oficial.

¿Qué feriados quedan en 2025?

Calendario 2025. Foto: Freepik.

Noviembre

Viernes 21 de noviembre : Día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre