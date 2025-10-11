No es Buenos Aires: cuál es la provincia que tiene las expensas más caras de Argentina

El territorio bonaerense no encabeza el ranking de los precios en las propiedades horizontales más caras. Un informe trabajó sobre más de 200.000 viviendas.

¿Cuánto salen las expensas en cada provincia? Foto: Freepik.

Las expensas de los departamentos o viviendas en general son un gasto de dinero que implica un esfuerzo sustancial en la economía de muchas personas o familias.

Un informe privado de Octavo piso analizó los gastos en este rubro en más de 200.000 viviendas en diferentes partes del país y llegó a conclusiones respecto de dónde son más caras las expensas.

Dependiendo de donde se viva, las expensas podrán ser más o menos costosas.

En dónde son más caras las expensas en la Argentina

La diferencia de los precios entre determinadas zonas y otras de la Argentina alcanzó al casi 400%, según este relevamiento para el mes de agosto.

Las provincias con las expensas más costosas fueron Neuquén, Mendoza y Catamarca. En promedio, en estos lugares las mismas superaban los $210.000 mensuales.

El extremo más económico lo presentan provincias como Santa Fe, Chaco y Chubut, donde los precios rondan los $75.000 mensuales, llegando a $100.000 en el caso de la provincia patagónica.

El detalle según este relevamiento, provincia por provincia, señala las siguientes cifras de expensas:

Neuquén : $251.964,92.

Mendoza : $233.711,79.

Catamarca : $214.291,21.

Ciudad de Buenos Aires : $208.056,34.

Entre Ríos : $163.874,24.

Buenos Aires : $152.681,23.

Misiones : $149.514,99.

Córdoba : $148.153,54.

Tucumán : $143.489,10.

Jujuy : $129.035,30.

Río Negro : $115.606,70.

Santa Fe : $98.395,17.

Chubut : $96.715,70.

Chaco : $75.456,04.

Salta : $57.378,98.

San Luis: $50.541,93.

Además, en el informe se detalló que, desde principios de año hasta el mes de agosto, el aumento de precios de las expensas en la Ciudad de Buenos Aires trepó más de un 42%, pero en provincia de Buenos Aires, en el mismo período el incremento fue considerablemente menor, del 17%.

Los costos de las expensas según las diferentes regiones del país.

Si el relevamiento se hace respecto de los barrios cerrados según cada provincia, se percibe que Buenos Aires encabeza el ranking con costos que superan $500.000 (en agosto).

Córdoba le sigue en el ranking, con expensas que alcanzan casi los $300.000, mientras que Tierra del Fuego se posiciona en una situación similar en promedio.