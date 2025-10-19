Calendario de pagos ANSES: qué prestaciones cobran en la semana del 20 al 24 de octubre de 2025
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continúa esta semana con el calendario de pagos correspondiente para las prestaciones sociales a octubre 2025.
En la cuarta semana del décimo mes del año, se abonan las jubilaciones y pensiones mínimas y superiores, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), entre otras.
Cabe recordar que la distribución de estas asignaciones se realiza según la terminación del DNI de los beneficiarios. Además, las prestaciones de la ANSES poseen una suba del 1,88%, en concordancia con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,9%.
El calendario de la ANSES del 20 al 24 de octubre
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 6: 20 de octubre
- DNI terminados en 7: 21 de octubre
- DNI terminados en 8: 22 de octubre
- DNI terminados en 9: 23 de octubre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
- Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre
Cuánto aumentarán las jubilaciones, pensiones y asignaciones en noviembre de 2025
Teniendo en cuenta que los precios al consumidor (IPC) aumentaron 2,1% en septiembre de 2025 respecto de agosto y acumularon un alza de 22% en los últimos nueve meses, las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la ANSES aumentarán en línea con el dato de inflación difundido por el INDEC.
También podría interesarte
El aumento para las jubilaciones y otras asignaciones de la ANSES se rige por la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.
De este modo, el haber mínimo será de $333.150,65 el undécimo mes del año, además del bono de $70.000 adicional que el Gobierno ya adelantó otorgará a los que menos ganan. Si se suma ese refuerzo, la jubilación pasaría a $403.150,65.
Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE), en noviembre subirán a $119.713,83.
De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en noviembre de la siguiente manera, sin contar el bono:
- Jubilación mínima: $333.150,65;
- Jubilación máxima: $2.241.788,48;
- Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $266.520,51;
- Pensiones no Contributivas (PNC): $233.251,24;
- Prestación Básica Universal (PBU): llega a $152.401,22.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.713,83.
- Asignación Universal por Embarazo (AUE): $119.713,83.
- Asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $59.862,25 para el primer escalón de ingresos.