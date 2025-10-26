Dólar cripto: su valor luego de las elecciones 2025 y cómo es el índice que opera todos los días

Este dato resulta un adelanto de lo que mostrarán los mercados durante el lunes 27 de octubre, tras los comicios legislativos 2025.

Tras los primeros resultados oficiales de las elecciones 2025, con un triunfo de La Libertad Avanza, un índice del dólar muestra una importante baja. Se trata del dólar cripto, la única cotización que no se detiene ni sábados ni domingos, por lo que sirve como “termómetro” en tiempo real de la situación económica.

Luego los resultados de las elecciones legislativas 2025, hay expectativa por la apertura de los mercados este lunes 27 de octubre. Sin embargo, el valor del dólar cripto se puede verificar durante este domingo 26.

Esta cotización opera durante todos los días del año, y se ubica luego de los datos oficiales, con una victoria contundente de La Libertad Avanza por debajo de los $1.450.

Una baja con respecto a los últimos días, incluso durante las horas en que estuvieron abiertas las urnas en la elección.

Un descenso en su valor podría significar una buena mirada por parte de los mercados sobre la victoria de La Libertad Avanza a escala nacional.

De todos modos, resta conocer la situación en el resto de los mercados durante el lunes 27.

Qué es el dólar cripto

Se trata de un dólar que opera a través de las criptomonedas, la unidad de ahorro que se destaca por tener el control de sus transacciones descentralizado. Por ende, no intervienen bancos de cada país.

Las criptomonedas que entran en el marco del dólar cripto son solo las stablecoins, que tienen su monto atado a la moneda estadounidense. Muchas veces, estas tienen su valor conectado con el dólar blue, aunque el valor del dólar cripto no siempre tiene que ver.

Las principales stablecoins son Tether (USDT), USD Coin (USDC) y Dai (DAI).

El motivo de su operación los 365 días es que las operaciones de las criptomonedas están por fuera del mercado cambiario, por lo que no se suspenden ni fines de semana ni feriados.