Furor por el regreso de Decathlon a la Argentina: desde qué hora se puede comprar en la tienda online

La marca deportiva más esperada reabre en el país con un megastore ubicado en el Gran Buenos Aires y más de 5.000 productos. Además, lanza su plataforma de venta online con envíos a todo el país. Los detalles.

Decathlon. Foto Instagram @decathlonbrasil.

El gigante francés de artículos deportivos Decathlon concretará este sábado 8 de noviembre su regreso al mercado argentino con una apertura doble: por un lado, su primera tienda física en el país, y por otro, el lanzamiento oficial de su canal de venta online, que estará disponible en simultáneo para todo el territorio nacional.

La compañía confirmó que su plataforma digital entrará en funcionamiento a las 12 del mediodía, momento a partir del cual los usuarios podrán realizar compras a través de internet. El catálogo incluirá los productos que caracterizan a la marca: indumentaria, calzado, accesorios y equipamiento para más de 65 disciplinas deportivas, desde running y natación hasta trekking, ciclismo y deportes de equipo. Podés acceder haciendo clic en este enlace.

La marca deportiva Decathlon arriba a Argentina. Foto: Instagram @decathlon.arg

La venta online se lanzará apenas tres horas después de la apertura de la tienda física, prevista para las 9 de la mañana en el complejo Al Río de Vicente López, uno de los polos comerciales más modernos del Gran Buenos Aires.

El establecimiento, de 3.000 metros cuadrados, ofrecerá una experiencia de compra inmersiva con zonas de prueba y demostraciones, siguiendo el modelo que Decathlon mantiene en sus tiendas de Europa y América Latina.

El empresario Manuel Antelo, responsable de traer nuevamente la marca al país, anticipó que la expectativa por el regreso es alta y que los clientes podrán formar fila desde temprano. “Sabemos que muchos esperan esta apertura desde hace tiempo, así que queremos que todos puedan disfrutarla con comodidad”, señaló en declaraciones recientes.

Indumentaria con el logo de Decathlon. Foto: decathlon.es

El regreso de Decathlon representa un hito en el mercado deportivo argentino, ya que la cadena había operado brevemente en el país a fines de los años noventa, pero se retiró tras la crisis de 2001. Su retorno combina una fuerte apuesta física y digital, con foco en ofrecer precios competitivos y productos diseñados por sus propias marcas.

Con esta reapertura, la firma francesa se suma a una tendencia global de expansión hacia América del Sur, donde ya cuenta con presencia en Chile, Brasil, Colombia y Perú. En Argentina, su plan contempla nuevas aperturas y un crecimiento progresivo del comercio electrónico, que será clave para conectar con consumidores de todo el país.