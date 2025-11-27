“Mesumo Navidad” de Cuenta DNI: todos los descuentos de diciembre con vouchers de rebajas de hasta el 40%
La billetera digital del Banco Provincia vuelve a lanzar beneficios para cerrar el año con ahorro. Habrá promociones especiales por Navidad y nuevas propuestas que se mantendrán durante el verano 2026. Qué cambios llegan y cómo aprovecharlos.
Durante diciembre, enero y febrero, Banco Provincia pondrá en marcha una serie de iniciativas que incluyen promociones con tarjetas de crédito, préstamos personales especiales y beneficios con Cuenta DNI con el objetivo de fortalecer el consumo y promover el turismo en la Costa Atlántica,
Las medidas buscan dinamizar el comercio local y facilitar el acceso a servicios turísticos para miles de personas. Habrá cuotas sin interés en hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento.
Descuentos especiales por Navidad
Durante diciembre, se reforzarán los beneficios habituales de Cuenta DNI, con descuentos en comercios de cercanía, supermercados y eventos especiales como espectáculos culturales y musicales en zonas turísticas.
Además, llega el programa “Mesumo Navidad”, que permitirá acceder a vouchers con rebajas de hasta el 40%, acumulables con otras promociones vigentes.
También podría interesarte
Se podrán canjear vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40% con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.
Los vouchers se deben canjear del 1 al 10 de cada mes, hasta agotar stock y podrán utilizarse del 15 al 30. Se podrán canjear en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.
Préstamos personales
Asimismo, se presentó la nueva línea de préstamos personales “Tu préstamo acá: Especial Verano”, destinada a financiar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos.
Son créditos de hasta 2 millones de pesos, con un plazo máximo de 12 meses, que se gestionan de forma 100% digital y ofrecen tasas preferenciales para quienes perciban sus haberes en el Banco.
El principal atractivo de este préstamo es que se coordina entre el cliente y el comercio, que le genera una oferta personalizada para aceptar desde Cuenta DNI o el home banking.
Por ejemplo, el cliente va al balneario y negocia la compra del servicio, como puede ser el alquiler de una carpa por 15 días. El comercio le ofrece a la persona un financiamiento personalizado según su perfil crediticio, con plazos y montos específicos, que le aparecerá al cliente en Cuenta DNI o Home Banking. Tiene hasta el final del día para aceptarla. El dinero se le acredita al comercio al día siguiente.
Todos los descuentos para el verano 2026
Cuenta DNI
- Descuentos habituales en comercios de barrio, supermercados, ferias y muchos más.
- Beneficios especiales para la temporada en zonas turísticas.
- Eventos gratuitos para la Comunidad Cuenta DNI.
Programa Mesumo Navidad
- Se podrán canjear vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40%. Con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente.
- Se podrán utilizar en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.
- Se canjearán del 1 al 10 de cada mes, hasta agotar stock. Del 15 al 30 se podrá utilizar el voucher. Se podrán canjear en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.
Tarjetas
- Hoteles y alojamientos: Hasta 6 cuotas sin interés. Incluye venta presencial, online y telefónica.
- Automotor y gomerías: Hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.
- Balnearios: Hasta 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos.
- Entretenimiento: 25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales.
- Especial Navidad y Reyes: 20% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, farmacias, librerías, etc. Del 20 al 23 de diciembre (Navidad) y el 5 de enero de 2026 (Reyes).